İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde elektrik panosu patladı. Görevli yaralandı

Kaynak: İHA
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde elektrik panosu patladı. Görevli yaralandı
Şişli'deki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde bulunan elektrik panosunda patlama oldu. Patlamada aynı odada bulunan kadın görevli yaralandı.

Olay Şişli'deki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde saat 13.00 sıralarında Şişli Taşkışla Caddesi'nde meydana geldi.

Fakültenin elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı patlama olurken panonun bulunduğu odada yangın çıktı.

Aynı odada bulunan kadın görevli K.K, panodan sıçrayan parçaların bacağına ve eline isabet etmesi sonucunda yaralandı.

Yangın anında tarihi binada bulunan diğer görevliler kadının yardımına koşarken öğrenciler büyük panik yaşayarak can havliyle dışarı kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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