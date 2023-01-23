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  • İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı İyi Adamı 10 Günü filmi görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Nejat İşler’in yer aldığı Netflix Türkiye platformunda yayınlanacak İyi Adamın 10 Günü filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:22
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İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?
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Netflix Türkiye platformunda yayınlanacak olan İyi Adamın 10 Günü filminin yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Nejat İşler’in merakla beklenen İyi Adamın 10 Günü filminin fragmanı dair pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

Nejat İşler Netflix platformunda yayınlanacak İyi Adamın 10 Günü filminde başrolü oynuyor. Fragmanı henüz yayınlanan İyi Adamın 10Günü filmi ve Nejat İşler’in rolü merak ediliyor. Peki, Nejat İşler’in yeni filmi İyi Adamın 10 Günü ne zaman çıkacak?

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ OYUNCU KADROSU

Mehmet Eroğlu tarafından kaleme alınan ve aynı isme sahip romandan uyarlanan İyi Adamın 10 Günü oyuncu kadrosunda: Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan, Esra Ronabar, Barış Falay ve Yurdaer Okur gibi isimler de yer alacak.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ KONUSU NEDİR?

İyi Adamın 10 Günü'nde Sadık karakteri, kötülüklerle dolu bir dünyada iyi adam olmak için çabalayan bir dedektiftir. Ancak zorlu bir vakayı çözmeli ve bu süreçte yolunun kesiştiği dört kadına yardım etmelidir. Çetrefilli bir kayıp vakasına bulaşınca iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır ve Sadık iyi insan olmanın anlamını sorgulamaya başlar.

İyi Adamın 10 Günü filminde, mafya adamları, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasına adım atan bir özel dedektifin konu alınır.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrolünde Nejat İşler’in olduğu İyi Adamın 10 Günü filmi 10 Şubat 2023 tarihinde Netflix’de izleyiciyle buluşacak.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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