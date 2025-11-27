YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, şehrin ekonomik ve sosyal gündemine dair önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Bugün parti binasında gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Naciye Akkuş Türk ve İl Divan Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Aksaray’ın çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren STK ve oda başkanları da yer aldı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, parti yöneticileriyle bir araya gelerek şehrin genel durumu, tarım ve hayvancılık sektörü ile ticaret alanındaki güncel gelişmeleri masaya yatırdı.

Toplantıda, Aksaray’ın ekonomik potansiyelinin artırılması, tarım ve hayvancılık sektörlerinin desteklenmesi ve iş dünyası ile sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. İl Başkan Sercan Belgemen, “Şehrimizin kalkınması için STK’larımız, ticaret ve tarım odalarımız ile iş birliği içinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Bugünkü buluşma, Aksaray’ın geleceği için verimli bir istişare niteliği taşıdı” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, nazik ziyaretleri ve katılımları için tüm oda ve birlik başkanlarına teşekkür ederek, bu tür toplantıların devam edeceğini vurguladı.