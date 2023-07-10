İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya Gazipaşa’nın sorunlarını Meclis’e taşıdı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya Gazipaşa ilçesinin sorunlarını TBMM’de gündeme getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya; "Seçim öncesi ve sonrası yapmış olduğum ziyaretler kapsamında, Gazipaşa ilçemizde tarafıma iletilen sorunları dile getirmek adına soru önergelerimizi TBMM’ye sundum. Verdiğim soru önergelerinin cevaplarıyla bağlantılı olarak tüm konuların takipçisi olacağım.

Antalya’mızın ve ülkemizin TBMM’de sesi olmaya devam edeceğim” dedi

Vekil Kaya öncelikli olarak 9 kalemde ele aldığı sorunlar ve çözümleri kapsamında;

Agroturizm uygulamalarının hayata geçirilip geçirilmediği, geçirilmedi ise ilgili çalışmalara dair gelişmelere,

Gazipaşa-Alanya Havalimanının geliştirilmesine,

Gazipaşa Devlet Hastanesinde bulunan eksikliklere,

Gökçeler barajının hedeflenen sürede bitirilip bitirilmediğine,

Gazipaşa’da bulunan antik kentlerin I. Derece Sit alanı ilan edilmesine,

Gazipaşa Selinus sahili ve plajının imara aykırı şekilde kullanılmasına,

Gazipaşa yaylalarında yaşanan telefon şebekesi ve elektrik nakil hatlarının yapılanması, ve

Gazipaşa Koru ve Pazarcı mahallelerinin planlama ve düzenleme çalışmalarına değinmişdi.

GAZIPAŞA’NIN AGROTURIZM KAPASITESININ KULLANILMAYA BAŞLANMALI

Gazipaşa’nın başta muz üretimi olmak üzere 24’ten fazla tropikal meyvenin yetiştirme tesisine sahip olduğunun altını çizen Kaya, bu kapsamda ülkemizin önemli muz üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa’da açık ve kapalı toplam 18 bin dekar alanda muz üretimi yapıldığına değindi. 07 Temmuz 2023 itibarıyla Gazipaşa’nın Kahyalar, Aydıncık, Çalıpınar, İnceğiz, Beyobası, Cumhuriyet, Macar, Çobanlar, Beyrebucak, Muzkent, Güney, Zeytinada, Göçük ve Yakacık gibi bölgelerde kapalı alanda 12 ay boyunca hasat aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verdiği önergede:

“Böylesi bir zenginliğe ve ürün çeşitliliğine ev sahipliği yapan Gazipaşa’da Agroturizm (tarım turizmi) potansiyelinin hayata geçirilmesi, Agroturizm master planı hazırlanması ve pilot uygulama alanlarının tespit edilerek teşvikler verilmesi, ilçenin kalkınması ve tanınması için faydalı olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Ersoy’a bu kapsamda herhangi bir proje geliştirilip geliştirilmediğini soran Kaya, eğer halihazırda bu amaca yönelik bir projeye dair girişimde bulunulmamış ise de en azından değerlendirmeye alınıp alınmadığının tespitini istedi. Aynı zamanda Vekil Kaya, Ersoy’dan Agroturizmin ülke genelinde uygulanıp uygulanmadığına dair de bilgi istedi.

GAZİPAŞA HAVALİMANI GENİŞLETİLMELİ

Yapımına 1991 yılında başlanan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 1999 yılında tamamlanmasına rağmen bir süre daha faaliyete geçemedi. 2009 yılında eksiklikleri giderilerek hava trafiğine açılan havaalanı, günümüzde TAV Holding tarafından işletiliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre Gazipaşa-Alanya Havalimanına iç ve dış hatlardan gelen toplam yolcu sayısı 2020 yılında 270.868, 2021 yılında 579.635 ve 2022 yılında ise 705.440 oldu. Pandemi dönemi öncesinde ise yolcu sayısı bir milyonun üzerindeydi.

Aykut Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na verdiği önergede havalimanının potansiyeline işaret ederek ‘’Bölgenin yüksek turizm potansiyeli düşünüldüğünde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kullanan yolcu sayısı kısa sürede artacaktır" dedi.

İşbu kapsamda Uraloğlu’na verilen önergede Gazipaşa-Alanya Havalimanının teknik ve operasyonel kapasitesinin arttırılıp arttırılmadığına, eğer olumsuz ise bu kapsamda bir proje olup olmadığına dair bilgi istendi. Yine Gazipaşa-Antalya Havalimanına gerçekleştirilen yurtiçi uçuşların artırılmasına dair Bakanlık kapsamında bir proje öngörülüp öngörülmediği sorulmuş, önemli turizm potansiyeli taşıyan havalimanının yurtdışı bağlantılarını da arttırılıp arttırılmadığına dair bilgi istenmiştir. İlgili sorular ile Gazipaşa-Alanya Havalimanını daha fazla yolcu ve tarifeli uçak ile buluşturması hedefleniyor.

GAZIPAŞA DEVLET HASTANESİNİN EKSİKLERİ İVEDİLİKLE TAMAMLANMALI

Antalya ili Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Devlet Hastanesi ilk hizmete hayırsever ilçe halkının katkılarıyla 1977 yılında, 8405 m2 alana, 3 katlı iki blok halinde 50 yatak kapasiteli olarak açıldı. 1999 yılında 4 katlı 3. blokta inşa edilerek hastanede yapılanmaya gidilmiş, modern acil servis açılmış, yatak kapasitesi de 75’e çıkarıldı.

Kaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği soru önergesi doğrultusunda hastanenin eksiklerini iletti:

‘’Hastanenin Gazipaşa halkına yetersiz kalması nedeni ile 23.10.2015 tarihinde tamamlanan 90 yataklı yeni Hastane binasına hizmeti başlamıştır. 2015 yılından bu yana tam teşekküllü olarak lanse edilen hastanenin eksikleri bir türlü giderilememiştir. Her seçim döneminde MR cihazı getirileceği sözü verilen Gazipaşalı vatandaşlarımızın bu sorunu acilen çözülmelidir.

2022 yılı TÜİK verilerine göre 53.702 nüfusa sahip Gazipaşa’ya hizmet veren hastanede hala MR cihazı bulunmadığı bildirilmektedir. Gazipaşalı vatandaşımıza MR çektirmesi için 1 saat uzaklıktaki Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu verilmektedir. Yoğunluk nedeniyle de randevuların 00:00 ila 06:00 arasında verildiğinden vatandaşımız dert yanmaktadır. Zira bu saatlerde toplu taşıma mümkün olmadığı için ancak şahsi aracı ve imkânı olanlar yararlanabilmektedir,”

Bu kapsamda Vekil Kaya, ilk olarak Gazipaşa Hastanesine MR cihazı getirilmesi için herhangi bir çalışma olup olmadığına değinerek durumun ciddiyetinin altını çizebilmek için hastaneye 2015-2023 arasında kaç hastanın geldiğinin belirtilmesini istedi. Aynı zamanda yetersiz kalan hastaneye dair herhangi bir çalışma olup olmadığının bilgisinin verilmesi talep etti.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN SU SIKINTISINA KALICI BİR ÇÖZÜM GETİRİLMELİDİR”

Antalya ili Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Gökçeler Barajı, ICC Grup tarafından iş süresi 2011-2014 tarihleri olarak açıklanan ve üstlenilen, “Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu” olarak tasarlanan Antalya’nın ikinci büyük barajı. Ancak barajın inşaatı öngörülen sürede tamamlanamamış ve baraj, 2017 yılında hizmete açılabildi.

2021 yılında HES Santral Binası’na yönelik imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve tamamlanabilmiştir. 47 bin 400 dekar tarım alanının sulanması ve Beyobası, Beyrebucak, Çobanlar, Hoşdere, Kahyalar, Karalar, Kığıcık, Korubaşı, Macarköy ve Aydıncık köylerine içme suyu sağlanması hedeflenen Gökçeler Barajı maalesef çiftçinin ve bölgenin sorunlarını çözememiştir. Öyle ki, Türkiye’nin muz ihtiyacının 5’te birini karşılayan Antalya ili Gazipaşa ilçesi Zeytinada ve Güneyköy mahallelerinde susuzluk nedeniyle muz üretimi durdurma noktasına gelmiştir. Bu sebeple deniz yamacında 17 kilometrelik uzunluğa sahip olan Zeytinada’da dahi yıllık muz üretimi 120 bin tondan 100 bin tona düşmüştür.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya verdiği önergede Vekil Aykut Kaya:

“Susuzluğa çare olması için inşa edilen Gökçeler Barajından tarım alanlarına su pompalandığında nakil hatları patlamakta, bu sebeple sürekli su kesintileri yaşanmakta olup, tarımsal üretim sekteye uğramaktadır. Gökçeler Barajının, “Kaya Dolgu” olarak yapılması gerekirken “Moloz Dolgu” olarak yapıldığı ve gövdesinden su sızıntısı olduğu, elektrik üretimi için özel bir şirkete barajın bırakıldığı ve bu sorunlar sebebiyle sulama için yeterli bakım yapılamadığını yöre insanı ve çiftçilerimiz anlatmaktadır.

Ne yazık ki Gazipaşalı çiftçilerimizin 50 yıldır süren su sıkıntısına halen kalıcı bir çözüm getirilmemiştir. Çiftçiler kendi imkanları yaptıkları sulama havuzlarından yine kendi imkanlarıyla çektikleri elektrik hatlarına bağlı su pompalarıyla tarlalarına su getirmektedir,” ibarelerini kullanmıştır.

Vekil Kaya, Yumaklı’ya bu sorunun tespitine, sebeplerinin aydınlatılmasına ve çözüm çalışmalarına dair teknik ve idari bir takım sorular yöneltmiş olup, ilgili önerinin Gazipaşa halkının su sıkıntısına çözüm bulma konusunda yürütülen çalışmalara ivme katması hedeflenmektedir.

“DOĞAL VE ARKEOLOJIK SİT ALANLARI, ÖREN YERI ALANLARI BELİRLENMELİDİR”

Vekil Kaya konuyla ilgili;

“Gazipaşa belediyesinin madde 18 uyarınca uygulama yapabilmek için belirtilen yerlerde orman ve sit sınırlarının kesin olarak belirlenmesini Bakanlığınızdan ısrarla talep etmekte, ancak konuya dair bürokratik süreçler sürekli uzatılmaktadır. Vatandaşımızın sıkıntıdan kurtarılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetlerine hızlıca ulaşabilmesi amacıyla belirtilen yerlerde orman sınırlarının bir an evvel belirlenmesi gerekmektedir.

Gazipaşa Koru Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selinus Antik Kenti ve çevresinin “Çakışık Alan (Doğal Sit Alanı ve Arkeolojik Sit Alanı)” olması sebebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı gerekmekte olup; plan onay süreçleri devam etmektedir.

Aynı şekilde Gazipaşa Güneyköy Mahallesi Delik Deniz mevkii, tüm yıl boyunca ve özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turist akınına uğramaktadır. Ancak, bölgede denize ulaşımın güvenliğinin sağlanması (örneğin kötü durumda olan stabilize yaya yollarının yöresel taşlarla kaplanarak, gerekli yerlerde korkuluk yapılması), aydınlatma, duş, WC, güvenlik kulübesi ünitelerinin kurulması gibi Gazipaşa Belediyesi için basit hizmetler, ilgili kurumlardan izinlerin alınamaması sebebiyle yerine getirilememektedir.

Gazipaşa İlçesi, Güneyköy Mahallesi Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Gazipaşa Belediyesinin “Delik Deniz Alanı Doğa Yürüyüş Parkuru” talebi için 204 ada 1 parsel sayılı orman taşınmazı için Orman Bölge müdürlüğünden izin istenmiş; bahse konu alanın aynı zamanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olması sebebiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak üzere başvuru yapılmıştır. Bu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Ören Yeri” ilan edilmesi gerektiği bildirilmiştir,” ibarelerini kullandı.

Vekil Kaya, konuya dair Özhaseki’ye verdiği soru önergesinde ilgili idari işleme dair gelişmeleri sorup, söz konusu bürokratik engelin ne zaman kalkacağına dair bilgi istedi..

“HALKIN PLAJLARINDAN HALK FAYDALANMALI”

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde adını Selinus Antik Kenti’nden alan, halka açık 2,5 kilometre uzunluğunda 3. derece doğal sit alanı statüsünde Selinus sahili ve plajı bulunuyor. Ayrıca bu sahil, kentin betonlaşmadan korunabilmiş son birkaç kıyı alanlarından biri olma özelliğini gösteriyor.

Aynı zamanda ilgili sahilin bulunduğu ovanın yarı tropik iklimi sayesinden muzdan avokadoya, ejder meyvesinden pepinoya birçok tropikal meyvenin yetiştirilmekte olduğunu belirten Kaya, "Bu sayede sahil, ilçemiz için tarım adına önemli bir geçim kaynağı olarak da kendini göstermektedir. Ayrıca Selinus Sahili, Caretta Caretta yumurtlama alanı olarak da kabul edilmekte, bu sebeple ekolojik bir öneme de sahip olmaktadır.

Selinus Sahili ve arkasında yer alan ovada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Selinus Sahiliyle ilgili hazırlanan koruma amaçlı imar planında 4 kat yapılaşma izni verildiği ve yaklaşık 2 kilometrelik alanın 5 yıldızlı otellere açıldığı görülmektedir. Gazipaşa Belediyesi’nin Selinus Sahilini de kapsayan bölge için yaptırdığı 18 uygulamasıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından ise Selinus Sahilinde otellerin inşasına başlanması planlanmıştır. Gazipaşa’da 18 uygulamasından zarar göreceğini düşünen vatandaşlarla ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı iptal davası açmıştır.

Yargılama devam ederken basına yansıyan haberlere göre Green Park Oteller zincirinin sahibi Adil Üstündağ, Selinus sahilinde toplam 122 dekarlık tarıma elverişli arazi üzerinde yaklaşık 8-10 kat yüksekliğinde ve 2 bin yataklı “dev proje” adını verdikleri denize sıfır bir otel inşasına başlanacağını duyurmuştur." dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya;

“Kovid-19 nedeniyle turizm gelirlerinin durma noktasına geldiği Antalya’da pek çok 5 yıldızlı otelin boş kaldığı, insanların tarıma ve toprağa yöneldiği bir dönemde imar planına aykırı, tarım arazilerini tahrip edecek bir otel inşaatı, başta Antalya’nın olmak üzere ülkemizin tarihi ve milli servetini heba etmek, betona umut bağlamak olacaktır.

Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 2019 yılı verilerine göre Antalya’daki 5 yıldızlı otel sayısı halihazırda 407, dünya turizm liginin en üst sıralarında yer alan İspanya’daki toplam 5 yıldızlı otel sayısı ise sadece 269’dur.

Antalya’nın ve Gazipaşa’nın yeni bir 5 yıldızlı otele değil, katma değer üretecek tarımsal projelerin desteklenmesine, doğasının, tarihi alanlarının ve güzelliklerinin, tarımsal alanlarının korunmasına ve desteklenmesine ihtiyacı vardır.

Anayasamızın 43. Maddesi uyarınca “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” Kamu yararı gözetilerek Selinus sahilinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir,” ibarelerini kullanmıştır.

Vekil Kaya, Özhaseski’ye ilgili otelin inşasına dair bir takım sorular sormuş olup, Selinus Sahili’nin korunması adına adım atılıp atılmadığına dair bilgi istedi.

“ELEKTRİK NAKİL HATLARI, GSM VE İNTERNET ALTYAPILARI GÜÇLENDİRİLMELİ”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın değindiği bir diğer konu ise elektrik nakil hatları, ilimizde hissedilen GSM ve internet altyapısı sorunu olmuştur. Vekil Kaya bu konuda:

“Nüfusu binlerin üzerine çıkan yaylalarda elektrik trafoları yetersiz kalmakta, sık sık kesintiler olmaktadır. 1960’lı yıllarda dikilen elektrik nakil hatları eski ve yetersizidir. Yine 1960’lı yıllarda dikilen ahşap elektrik nakil direkleri pek çok yerde çürümüş ve yıkılmak üzeredir. Yetersiz kalan bu hatlar aynı zamanda tehlikeli de olup, elektrik nakil hatlarından yaz aylarında kıvılcım atması sebebiyle kırsal ve ormanlık alanda yangınlara sebep olmaktadır. Özellikle Gökkuzluk, Topsekisi, Cimbiti, Ekinçalı, Macar, Günercik, Yarıcakpınar, Deliktaş, Cavırkırıldığı, Balca, Yunt yaylalarında yaz aylarında telefon şebekeleri ve internet çekmemektedir. Yaralanma, kaza, yangın, hastalık gibi acil durumlarda vatandaşımız 112 Acil numarasına dahi ulaşamamaktadır.

Bölgeye hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin yaylalarda altyapıları güçlendirmesi, trafoları ve elektrik nakil hat ve direklerini yenilemesi, bölgede hizmet veren GSM operatörlerinin yeni istasyonlar kurması gerekmektedir.’’ dedi.

Vekil Kaya, Uraloğlu’na bu kapsamda herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini sormuştur.