İYİ Parti Antalya'da müzik kısıtlamasına karşı harekete geçiyor

14 Mayıs’ta yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucuna göre İYİ Parti’den Antalya Milletvekili olarak meclise giren Aykut Kaya Alanya’da partililerle bir araya geldi. İlk olarak İYİ Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Kaya’yı İYİ Parti İlçe Başkanı Şefik Bahçe, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer karşıladı.

Alanya ziyaretleri kapsamında; İYİ Parti İlçe Teşkilatı, Alanya Ticaret Odası Başkanı Sn. Eray Erdem, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn. Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sn. Velittin Yenialp, Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçiler Kaportacılar Oto Tamirciler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Sn. Ali Rıza Açman, Muhtarlar Derneği Başkanı Sn. Hasan Yüksel, Alanya Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Sn. Ferit Kesen, Alanya Gazeteciler Derneği Başkanı Sn. Gaye Coşkun makamlarında ziyaret edilip; esnaf ile bir araya gelindi.

Müzik yayın saati kısıtlamasının Alanya ekonomisi için büyük sorun olduğunu ifade eden Aykut Kaya, ‘‘Pandemi döneminden kalan bu yasağın hiçbir mantığı yoktur. Bu yasak sadece eğlence merkezlerini değil, tüm esnafı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yasağın kaldırılması için önerge vereceğiz ‘’ dedi.

ALANYA’NIN SORUNLARI

Alanya’nın sorunlarını da anlatan Milletvekili Kaya ‘’Gazipaşa Havalimanı’nın büyütülmesi gerekir. Yabancı uyruklu vatandaşlara konut satışı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bir işkence haline dönüşen Alanya-Antalya otoyolunun; ilimize ve ilçelerimize layık bir şekilde yapılması gerekmektedir. Antalya bölgesi için tarımsal planlamalar yapılmalıdır. Alanya özelinde konuşmak gerekirse; imkanı olan herkes muz üreticiliği yapmaya başlamaktadır. Bu sebeple çok sayıda mağdur üretici meydana gelmiştir. Bu durumun ortadan kaldırılması için planlı üretime ihtiyaç vardır. Alanya’da trafik ve park sorunu da had safhada gözlenmektedir. Bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapıp; takipçisi olacağım ‘’ dedi.