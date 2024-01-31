İYİ Parti Bilecik’te 4 başkan adayını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Bilecik’te 4 başkan adayını açıkladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Bilecik'te bugüne kadar hiçbir ilçe ve beldede Belediye Başkan adayı açıklanmayan İYİ Partide bugün itibari ile 4 Belediye Başkan adayı netleşti.

Serhat Kaya - Bilecik / YENİÇAĞ

İYİ Parti'nin bugün yapılan grup toplantısı öncesi Genel Başkan Meral Akşener tarafından Bilecik'in Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçeleri ile Dodurga belde Belediye Başkan adayları açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan grup toplantısı öncesi birçok ilin ilçe ve belde Belediye Başkan adayları açıklanırken, bu illerin içinde Bilecik de yer aldı.

BİLECİK’TE DÖRT ADAY BELLİ OLDU

Bilecik'in 4 Belediye Başkan adayının belli olduğu toplantıda, Bozüyük Belediye Başkan adayı Miraç Mete Yüksel, Söğüt Belediye Başkan adayı Ayhan Çengel, Osmaneli Belediye Başkan adayı Bekir Torun ve Dodurga Belediye Başkan adayı Osman Yetim oldu.

Diğer yandan İYİ Partide başta Bilecik adayı olmak üzere kalan diğer ilçe ve belde Belediye Başkan adaylarının da en geç önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısına kadar belli olacağı öğrenildi.

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