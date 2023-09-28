İYİ Parti: Erdoğan'ın duyurduğu proje bize ait

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "Genç Kart" uygulamasının, İYİ Parti'ye ait olduğunu ifade etti.

KAYNAK: ANKA
İYİ Parti: Erdoğan'ın duyurduğu proje bize ait

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından "Genç Kart" uygulamasını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

GENÇ KART AÇIKLAMASI

Zorlu, Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı "Genç Kart" uygulamasının 31 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla açıklanan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında İYİ EĞİTİM" başlıklı çalışmanın içerisinde yer alan bir alt proje olduğunu duyurdu.

154828.jpegZorlu, projeyle ilgili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 'Genç Kart' uygulaması tamamıyla partimizin daha önce ilan ettiği bir projedir. Genç Kart projemiz 31 Ağustos 2022 tarihinde Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in katılımlarıyla açıklanan 'Cumhuriyetimizin 100.Yılında İYİ EĞİTİM' başlıklı çalışmamızın içerisinde yer alan bir alt projedir. Bu projemizin, gençlerimize katkı sağlayacak olmasından elbette memnuniyet duyuyoruz. Eğitim Politikaları Başkanlığımızca oluşturulan söz konusu çalışmamız https://iyiparti.org.tr/storage/img/content/xvol/iyi-egitim.pdf adresinde kapsamlı şekilde yer almaktadır.

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi