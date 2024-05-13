İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu partiden istifa etti

İYİ Parti'de 31 Mart seçimlerin ardından başlayan istifa haberleri gelmeye deva ediyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partiden istifa etti.

Tatlıoğlu, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Tatlıoğlu, açıklamasında, "Bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tatlıoğlu, istifa kararının kongre nedeniyle ertelenmiş bir karar olduğunu vurguladı.

İstifa açıklamasının tamamı şöyle:

“BU SİYASAL SÜRECİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUM”

"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır.

Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür.

En başından itibaren ülkesi için bir umut inşaa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum.

İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum.

Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna Saygılarımla."