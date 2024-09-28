İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Erdoğan bir daha aday olamaz, bunun için Meclis kararı gerekli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep’ten Kahramanmaraş'a geçerek temaslarına devam etti.

8’inci Ceviz ve Kültür Festivali’ne katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine gelen Dervişoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimler memleketin ihtiyacı için mi yenilenecekse biz duruma sıcak bakarız. Ama yok, ‘Efendim Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olsun’ diye bir seçim yenileme gayreti varsa, Erdoğan Anayasa gereği yeniden aday olamıyor. Bunun için Meclis'ten karar çıkması lazım" diye konuştu.

'ANAYASAYA GÖRE ERDOĞAN BİR DAHA ADAY OLAMAZ'

Müsavat Dervişoğlu, erken seçimle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Erken seçim konuşulursa erken seçim vadeye yayılmayacak bir taleptir. Bugün erken seçim isteniyorsa Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi belirler ve erken seçimi icra eder. Vadeye çek kesilir gibi erken seçim tarihi açıklanmaz. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtiyaca binaen bir erken seçim kararı alır ise seçim yenilenir. Seçim ne için yenilenecek? Memleketin ihtiyacı için mi yenilenecek? ‘Memleketin ihtiyacı için yenilenecek her seçim de milletin beklentisidir’ diye biz meseleye sıcak bakarız.

Ama yok, ‘Efendim Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olsun’ diye bir seçim yenileme gayreti varsa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamıyor bana göre. Aday olmasının şartlarından bir tanesi seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla yenilenmesidir.

"ERKEN SEÇİM DEDİKLERİ 1.5 SENE SONRA"

Özgür Bey de diyor ki ‘Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan yenerek göndermek istiyorum.’ Siyaset elbette ki bir arenadır ama hiçbir siyasetçi gladyatör değildir. Dolayısıyla düello mantığıyla siyaset yapılmaz. Millet seçim isterse seçim olur ama seçimin takvimi üzerinde şu gün yapılırsa olur, bugün yapılmazsa olur türünden değerlendirmeleri spekülatif buluyorum. Zaten erken seçim diyenlerin en yakın seçim tarihi 1.5 sene sonraya. Dolayısıyla 1.5 sene sonra yapılacak seçim temenni ederim ki bir pazarlık üzerine kurgulanmış senaryo olmaz."