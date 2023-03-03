İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

Toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti kurmaylarıyla olağanüstü toplantı kararı aldı. Saat 22.30’da başlayacak olan toplantı için genel merkez binasına giden Akşener “Milletin umudu Meral Akşener” sloganlarıyla karşılandı. Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile bir araya geldi.

AFİŞ ASILDI

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde toplantıdayken diğer Altılı Masa'da bulunan liderler mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise hareketli anlar yaşandı. Binaya, "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin, tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." yazılı afiş asıldı.

KILIÇDAROĞLU PAYLAŞIM YAPTI

Son açıklama Millet İttifakı'nın adayı olacağı belirtilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gece yarısı 00:52'de geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. "Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLARI TOPLANIYOR

Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından Ankara'da toplanma kararı çıktı. İYİ Partili 81 il başkanı 3 Mart Cuma günü (bugün) Ankara'da bir araya gelecek.