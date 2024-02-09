İYİ Parti grevdeki işçilere çorba dağıttı

Şerife Güven/ Abdurrahman Kara Konya / YENİÇAĞ

İYİ Parti Konya İl ve Seydişehir İlçe Teşkilatı ETİ Alüminyum fabrikasında greve başlayan İşçilere destek amacıyla fabrikanın önünde işçilere çorba ikramında bulundu.

Sendika yetkilileri, İl Başkanı Kadir Ulusoy’un ETİ alüminyum fabrikası Genel Müdürü ile görüşerek kendilerine destek vermeleri talebinde bulundular. Konu ile ilgili İl Başkanı Kadir Ulusoy ile İlçe Başkanı Yılmaz Dönderici, Fabrika Genel Müdürü Mehmet Arıkan ile görüşerek sendika ve işçilerin talebini iletti.

KADİR ULUSOY'DAN İŞÇİLERE DESTEK

Görüşme sonrası konuşan İl Başkanı Kadir Ulusoy, Genel Müdür ile görüştüğünü fakat verdikleri zam miktarında direttiklerini, gerekli önerilerde bulunduğunu, fabrikanın Seydişehirlilerin olduğunu, her zaman işçilerin yanlarında olduğunu, desteklerinin süreceğini, İYİ Parti'nin iktidarında eşit işe eşit ücret politikası ve açıklanan enflasyon kadar her ay zam yapılacağını, bu konunun takipçisi olacaklarını beyan etti. İşçiler, İl Başkanı Kadir Ulusoy’a alkışlarla destek verdi.

FABRİKA YÖNETİMİ İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARMAYLA TEHDİT EDİYOR İDDİASI

İşçilerin iddiasına göre fabrika yönetimi, işçilere mesaj yoluyla grevi bırakmalarını, aksi taktirde işten çıkarılacaklarını beyan ediyor. Sendika yetkilileri ise her birinin kendi alanında uzman olan işçilerin haklarını alamadıklarını, sonuna kadar işçilerin yanlarında olacaklarını, kendilerinin %85 istediklerini, işverenin ise %56 'nın üstüne çıkmadığını söylüyorlar.