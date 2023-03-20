İYİ Parti hesabı sözcü Prof. Dr. Zorlu 'Nevruz kutlamaları adı altında yapılan terörist başı güzellemelerini asla kabul etmiyoruz'

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu basın toplantısında “Biz Nevruz’u; milletimizin birliğini, barışını ve huzurunu temsil eden bir ortak değer, Türk tarihinin bir parçası kabul ediyoruz. İşte bu sebeple; İstanbul'da Nevruz kutlamaları adı altında yapılan terörist başı güzellemelerini asla kabul etmiyoruz. Nevruz kutlu olsun!” dedi.

'NEVRUZ KUTLAMALARI ADI ALTINDA YAPILAN TERÖRİST BAŞI GÜZELLEMELERİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Zorlu açıklamasında “21 Mart Nevruz gününe bir kez daha ulaştıklarını belirten Zorlu, şunları ekledi: "Biz Nevruz'u 'Ulusun ulu günü', 'yeni gün', baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bugün hiçbir etnik, mezhepsel, kimliksel ayrım gözetmeksizin, 85 milyon insanımızın birlik ve barışını temsil eden bir gün olarak görüyoruz.

Öyle ki bizim için bir başka kıymeti; Doğu Türkistan'dan Altaylar'a, Anadolu'dan Macaristan'a Balkanlar'a kadar çok büyük bir nüfus kitlesini buluşturan bir ortaklaştırma unsuru. Büyük Önder Atatürk de, Cumhuriyet ile birlikte bu kutlamalara sahip çıkmıştır.

Hatta Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde Besim Atalay 23 Mart 1921 tarihli yazısında 'Bu Ergenekon hâdisesinden çıkacak mühim netice, bizim bugünkü millî mücadelemizle benzeşmesidir.' diyor. Yani Milli Mücadele ile tarihsel köklerimize dayanan Nevruz aslında ortak bir karşı duruşun adıdır.

Ancak üzülerek şunun da altını çizmek istiyorum; uzunca yıllardır ülkemizde ayrışmanın, bölücü birtakım adımların zemini olarak kullanılan bugünün bir yansımasını da dünkü bazı gösterilerde gördük.

Terör örgütüne mesaj göndermek, terörist başı güzellemeleri yapmak; biz İYİ Parti olarak sözde çözüm sürecinde de o günlerde de bu iradeyi ortaya koyan kadrolar o gün de buna karşıydı.

Bu tabloyu milletimize saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Biz eğer demokrasiyi hayata geçirmek istiyorsak, bu otokrasi sisteminden vazgeçmek istiyorsak, hepimizin kendi düşünceleri olabilir.

Ama demokrasi gerçeklerde ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır, bu ülkenin kardeşliğidir. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda Nevruz gününün resmi tatil olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.