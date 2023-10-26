'İYİ Parti ile AKP anlaştı' iddiasını ortaya atmıştı. Aytun Çıray’dan yeni açıklama

İYİ Parti eski milletvekili Aytun Çıray, "İYİ Parti ile AKP anlaştı" iddiasını ortaya atmış, bu iddia İYİ Parti tarafından yalanlanmıştı. Bu durumun kendisine sorulması üzerine Çıray “Benim açıklamalarımdan sonra bunun hayata geçirilmesi zorlaşmıştır” dedi.

KAYNAK: ANKA
'İYİ Parti ile AKP anlaştı' iddiasını ortaya atmıştı. Aytun Çıray’dan yeni açıklama

İYİ Parti eski milletvekili Aytun Çıray, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı Genel Merkezde bugün ziyaret etti. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından Özdağ ve Çıray, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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ÖZDAĞ: YEREL SEÇİMLERE ÇOK ODAKLANMADIK

Özdağ, “Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin belediye başkan adayları tartışılmaya başlandı, adaylık konusu konuşuldu mu” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Hayır, biz Sayın Vekilimle Türkiye siyasetine dair genel bir değerlendirme yaptık ve çok da yararlandım. Kendisine, bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra benzeri değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Ama özel olarak yerel seçimlere çok odaklanmadık. Daha genel Türkiye siyasetini, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik.”

ÇIRAY: HAYATA GEÇİRİLMESİ ZORLAŞMIŞTIR

Çıray ise kendisine yöneltilen “AKP ile İYİ Parti’nin İzmir’de birleştiğine yönelik bir iddiada bulunmuştunuz. Daha sonra Kürşad Bey, bu iddiayı yalanladı. Bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Benim açıklamalarımdan sonra bunun hayata geçirilmesi zorlaşmıştır. Ama siyasette bir şey vardır, önce şunu söyleyeyim: Sayın Genel Başkanın daveti, istişare etmemiz için imkan yaratması nedeniyle kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok yararlı bir görüşme oldu. Konuştuğumuz Türkiye’nin istikbali konuları olmuştur. Muhtemelen ortaya çıkacak yeni anayasa, ona karşı nasıl bir tutum alınacağını birlikte her şeyin biraz daha aydınlanmasını bekleme noktasında düşündük. Özetle söylemek gerekirse ikbal yerine hep istikbali konuştuk."

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