İYİ Parti Konya İl Başkanlığı Alper Yavuz'a emanet

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İYİ Parti Konya İl Başkanlığı Alper Yavuz'a emanet

Kadir Ulusoy'un 28 Nisan 2024'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından Tarım Politikaları Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından İYİ Parti Konya İl Başkanı Alper Yavuz oldu.

2023 yılında yapılan İyi Parti kongresinde Konya İl Başkanlığına seçilen Kadir Ulusoy, 28 Nisan 2024'te Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından Tarım Politikaları Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından, boşalan Konya İl Başkanlığı görevine İl Yönetim Kurulu tarafından Alper Yavuz seçildi.

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Alper Yavuz, partinin kuruluşundan bu yana çeşitli görevlerde bulunmuş biri olarak, İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ettiği konuşmasında, zor bir göreve talip olduğunu vurguladı. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi dikkate alarak, bireylerin üzerine düşeni yapmasının toplumların bilinçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Konya İyi Parti olarak bu süreçte gerekli gayreti göstereceklerini ifade etti.

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