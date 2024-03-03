İYİ Parti Kumluca başkan adayı Kadir Ulusoy'dan noter onaylı vaatler

Muhammed Çelik - Antalya / Yeniçağ

İYİ Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Kadir Ulusoy, farklı bir yaklaşımla seçmen karşısına çıktı.

Ulusoy, projelerine duyduğu güvenin altını noter tasdikli belgelerle çizerek, Kumluca’da önemli değişimler vaat etti.

İYİ Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Kadir Ulusoy, Seçim Ofisini yoğun katılımla açtı.

Seçim Ofisi açılışına İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, çevre ilçelerin belediye başkan adayları, muhtarlar, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kadir Ulusoy, yörük kültürünü iyi bildiğini, gençliğinde çobanlık yaptığını ve inşaatlarda çalışarak Üniversite bitirdiğini söyledi.

Kadınlara ve Gençlere yönelik projelerden bahseden Kadir Ulusoy, Kumluca’nın tarihinde projelerinin noterden tasdikleterek bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

ULUSOY PROJELERİNİ ŞÖYLE AÇIKLADI:

TAŞIMALI DOĞALGAZ: Tüm seralara, evlere ve işyerlerine doğalgaz ulaştıracağını taahhüt ederek ısınma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

60 YAŞ ÜSTÜ GIDA DESTEĞİ: Emekli vatandaşları düşünerek, 60 yaş üstüne aylık 5.000 TL değerinde gıda desteği verilecek.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLECEK: Belediye Şirketlerinde çalışan İşçilerin maaşları 35.000 TL, kadrolu işçilerinin maaşları 38.000 TL olacak.

ÜNİVERSİTE BURSLARI: Gence yatırımın önemini vurgulayan Ulusoy, üniversite öğrencilerine 20.000 TL’lik burs imkanı sunuyor.

YENİ MODEL PAZARYERİ: Esnafı ve halkı düşünerek, Ahmet Yesevi Parkı’nda modern bir pazaryeri kurulacak. Pazaryerinde yer alan zeminde 2 katlı otopark ve çevredeki esnaf dükkanları ile Kumluca’nın merkezi canlanacak.

KÖY PAZARI KOOPERATİFİ: Mevcut pazar yerimizde kadın kooperatif kurarak, 12 ay boyunca haftanın yedi günü açık kalacak; Kumlucalı girişimci kadınlarımıza öncelik tanıyarak el yapımı ve doğal ürünlerin satılacağı köy pazarı kuracağız.

BEYKENT EXPO ALANI: Beykonak ve Mavikent arasına uluslararası standartlara uygun olarak modern bir fuar alanı yapacağız. Beykonak ve Mavikent mahallelerimizin katma değer oranı artacaktır.

HALK EKMEK FABRİKASI: Halkın kolay ulaşabileceği noktalarda satış noktaları olacak şekilde bir halk ekmek fabrikası kurarak gıda fiyatlarında denge sağlanması hedefleniyor.

“GÜVENİMİZE GÜVENİYORUZ”

Ulusoy, projelerinin arkasında güçlü bir şekilde durarak, “Biz kendimize güvenerek projelerimizi noterden tasdik ettik” dedi.