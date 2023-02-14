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Akşener'den ‘uzaktan eğitim’ tepkisi: Yeni krizler yaratarak sorunu çözemezsiniz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, üniversitelerde ikinci dönem için alınan uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi. Akşener, "Mevcut bir krizi, yeni krizler yaratarak çözemezsiniz." dedi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 01:17
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İYİ Parti lideri Akşener'den ‘uzaktan eğitim’ tepkisi: Yeni krizler yaratarak sorunu çözemezsiniz

Akşener'den ‘uzaktan eğitim’ tepkisi: Yeni krizler yaratarak sorunu çözemezsiniz
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından üniversiteler için ikinci dönemde uzaktan eğitim kararı alınmış ve KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirileceği duyurulmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde de 2 sene kaybettiklerini hatırlattı.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“GENÇLERİMİZİ YENİDEN UZAKTAN EĞİTİME TERK ETMEYİN”

"Mevcut bir krizi, yeni krizler yaratarak çözemezsiniz. Zaten pandemi döneminde 2 sene kaybeden gençlerimizi, yeniden uzaktan eğitime terk etmeyin. Gerekli internet altyapısı ve bilgisayar, tablet desteği olmadan gençlerimizi, yine eğitimden mahrum etmeyin."

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