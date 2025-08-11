İYİ Parti lideri Kurtulmuş'u topa tuttu: Yaptığınız bu aymazlıklar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılmayan İYİ Parti'ye düşen üyeliklerin AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılmasına tepki göstererek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a “Yaptığınız bu aymazlıklar, size görev tevdi edenleri mutlu kılmaktan başka bir amaca hizmet ediyor mu? Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Meclis’imizi çoğunluğunuzun malı olarak görmekten ne zaman vazgeçecek ve demokrasinin faziletine gerçek anlamda ne zaman sahip çıkacaksınız, hiç düşündünüz mü” sorularını yöneltti.

"SAYIN KURTULMUŞ’A SORMAK İSTERİM..."

PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeleri görüşecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun TBMM’de grubu bulunan ve temsil edilen toplam 12 partiden 51 üyeden oluşması öngörülmüş ancak İYİ Parti komisyona katılmayacağını bildirmişti. Bunun üzerine İYİ Parti'ye düşen 3 üyelik AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’ye düşen 3 üyeliğin AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması kararına tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Katılmayacağımızı gerekçeleriyle bildirdiğimiz komisyon çalışmaları ile ilgili olarak partimize tahsis edilen üyeliklerin, bizzat Sayın Numan Kurtulmuş tarafından başka siyasi partilere dağıtılmak istenmesi keyfiliğin ve hukuksuzluğun zirvesidir. Sayın Kurtulmuş’a sormak isterim: Önümüzdeki dönem içerisinde, şayet bir başka parti komisyondan çekilmeye karar verirse, onun üyeliklerini de diğer partilere dağıtacak mısınız? Yoksa, 'hayır öyle bir şey olmayacak' diye düşünüp, kendi inisiyatifinize göre nitelikli çoğunluk ayarlaması mı yapıyorsunuz?

Hadi siz bunu yapıyorsunuz da muhalefet partileri bu tuzağa nasıl düşüyorlar? Yaptığınız bu aymazlıklar, size görev tevdi edenleri mutlu kılmaktan başka bir amaca hizmet ediyor mu? Son olarak; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Meclis’imizi çoğunluğunuzun malı olarak görmekten ne zaman vazgeçecek ve demokrasinin faziletine gerçek anlamda ne zaman sahip çıkacaksınız, hiç düşündünüz mü?