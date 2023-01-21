21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Akşener’den Erdoğan'a veda klibi. Patates soğan güle güle Erdoğan

Akşener’den Erdoğan'a veda klibi. Patates soğan güle güle Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının üçüncü videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 19:30
Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yeni seçim videosu. Erdoğan'a veda klibi

Akşener’den Erdoğan'a veda klibi. Patates soğan güle güle Erdoğan
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı ve “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının üçüncü videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, Akşener’in sosyal medya hesabından "Devletin dilini, adabını ve edebini zedelemeye çalışan bu samimiyetsiz tavrı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteSamimiyetYakışır!” notuyla paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAY FIRLATTIĞI ANLAR YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çocuğun kafasına vurduğu, elindeki oyuncak kutusuyla korumasına çarptığı ve otobüsten çay fırlattığı anlarla başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği, "Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir""Bunlar gazeteci falan değil"”Bunlar ateist, bunlar terörist, bunlar çürük, bunlar sürtük…” sözleri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yerli milli
21.01.2023 13:30
Eski kuşağa patates soğan işler de Z kuşağına patates soğan işlemez.  
 
Ali gūltekin
21.01.2023 11:43
Kazanacaksın ve Başaracaksın halk seninle...  
 
Dahi çocuk
21.01.2023 11:06
Sucuklu yumurtayı çok özledim Meral teyze sen başbakan olursan alabiliriz dedi annem ❤️  
 
TÜM YORUMLAR (24)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
3
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
4
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
6
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.