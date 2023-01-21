Akşener’den Erdoğan'a veda klibi. Patates soğan güle güle Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı ve “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının üçüncü videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, Akşener’in sosyal medya hesabından "Devletin dilini, adabını ve edebini zedelemeye çalışan bu samimiyetsiz tavrı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteSamimiyetYakışır!” notuyla paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN ÇAY FIRLATTIĞI ANLAR YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çocuğun kafasına vurduğu, elindeki oyuncak kutusuyla korumasına çarptığı ve otobüsten çay fırlattığı anlarla başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği, "Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir", "Bunlar gazeteci falan değil", ”Bunlar ateist, bunlar terörist, bunlar çürük, bunlar sürtük…” sözleri yer aldı.