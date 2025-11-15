Suriye'nin kuzeydoğusunda ilan edilen sözde özerk Cezire'de, teröristlere yönelik mezuniyet törenleri düzenlenirken, sözde zorunlu askerlik ve sözde seferberlik ilanlarıyla örgüte militan katıldığı görüldü.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara İl Kongresi’nde bu skandalı sert bir dille eleştirdi.

'PAZARLIĞIN DİK ALASI VAR'

“Yılan kabuk değiştirdi, bu beylerin haberi yok” diyen Dervişoğlu, “Kendilerini feshettiler dedikleri adamlar dün bomba eğitimi yapmışlar. O sınavdan başarıyla geçenlere de sertifika veriyorlar” şeklinde konuştu.

Süreçte pazarlık olmadığı yönündeki açıklamalara “Pazarlığın dik alası var” diyerek yanıt veren Dervişoğlu, komisyondaki partilere de çekilmeleri için çağrı yaptı.

Dervişoğlu, Türkiye’nin milli, dini ve manevi değerlerinin hiçbir siyasi grup ya da partinin inhisarına bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, “Milli değerlerimiz de dini değerlerimi de bizim ve hepimizindir. Ama siyasetin farklı bir kurgusu var. Sosyal yaşamda kaos yaratabilmek için takip edilen yol ve yöntemler var. Hepimize ait olan değerler, kişilerin ve siyasi kuruluşların inhisarına terk edilsin diye bu ülkede uzunca bir zamandan beri çaba sarf ediliyor. Atatürk, cumhuriyetçilik, demokratlık, laiklik bir tarafın inhisarına veriliyor. Milliyetçiliği bir siyasi parti sahiplenmeye kalkışıyor. Dindarlığı ve manevi değerleri, sanki onlar bize ait değilmiş gibi kimileri kendi hegemonyalarının altında tutmaya çalışıyor. Bunun üzerine de sosyal kutuplaşma zemini oluşturmaya çaba sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.

'MİLLETE KARŞI KULLANDIKLARI SİLAHLARI ELLERİNDEN ALDIK'

Dervişoğlu, İYİ Parti’nin bu tablodaki duruşuna işaret ederek şunları belirtti:

“İYİ Parti'nin hangi oyunları bozduğunu bu noktadan değerlendirdiğinizde, kimlerin tekerine çomak soktuğunu da anlıyorsunuz. ‘Milliyetçilik benim’ diyene de ‘Dindarlık benim’ diyene de ‘Atatürkçülük, demokratlık, cumhuriyetçilik, laiklik benimdir’ diyene İYİ Parti; ‘Milletin değerlerini size vermem, Atatürkçülük de dindarlık da maneviyatçılık da mukaddesatçılık da bizimdir. Demokratlık da bu büyük milletin en büyük hedefidir. Cumhuriyet hepimizindir’ diyor. Yani İYİ Parti, birilerinin elinden bu millete karşı kullandıkları silahları alıyor”

'ÜNİTER DEVLET YAPIMIZA KARŞI ÇIKANLARA, KARŞI ÇIKARIM'

Türkiye’nin birçok derdi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Üniter yapımız tehdit altında. Milli kimliğimiz tehdit altında. Bin yıllık kardeşliğimiz tehdit altında. Biz memleket meseleleriyle uğraşırken bir kısım insan; Abdullah Öcalan denen caniyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götürmenin derdinde. Devletle teröristi eşitleyemezsiniz diye feryadı figan ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden komisyon tarafından görevlendirilmiş bir heyeti İmralı'ya o cani başının ayağına götürmek için çaba sarf edenler, onu baş müzakereci ilan ederek devletle eşitlemenin derdine düşmüşler. Buna karşın tek direnç gösteren yapı İYİ Parti. İYİ Parti’yi de buna karşı çıktı diye taşlıyorlar. Cumhuriyete karşı çıkana, karşı çıkarım. Atatürk'e ve onun değerlerine karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Üniter devlet yapımıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Milli kimliğimize ve Türklük tanımamıza karşı çıkanlara, karşı çıkarım. Cumhuriyetin değerlerine, kazanımlarına karşı çıkanlara ve onu içselleştirmeyenlere karşı çıkarım” dedi.

Sürece yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti’ye verilen tepkilere işaret eden Dervişoğlu, “’Terör örgütü kendini feshetti neden böyle diyorsunuz’ diyenler oluyor. Etti mi? Yılan kabuk değiştirdi, bu beylerin haberi yok. ‘Terör örgütü kendini feshetti’ dedikleri adamlar dün bomba eğitimi yapmışlar. O sınavdan başarıyla geçenlere de sertifika veriyorlar. 9 bin terörist Türkiye'ye gelecekmiş. Bunlarda bini Türkiye'den transit geçip başka ülkelere gidecekmiş. Geri kalan 8 bini için yasal düzenlemeler yapacakmışız. Terörsüz Türkiye konusunda hiçbir pazarlık yokmuş ama vazgeçilmez tek şart Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün temin edilmesiymiş. Teröristleri serbest bırakacaksınız, siyasete kazandıracaksınız, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksınız, Abdullah Öcalan'la beraber canileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirip konuşturmaya kalkacaksınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiremiyorsanız, beklentilerine uygun bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni onun ayağına götüreceksiniz, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın ifadesiyle PKK denen örgütün terör örgütü olmaktan çıkarılmasını temin edeceksiniz, ondan sonra da bu millete dönüp ‘burada pazarlık yok’ diyeceksiniz. Burada pazarlığın dik alası var” ifadesini kullandı.

'CUMHURİYET VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EŞİTLENMESİNE KARŞIYIZ'

Terör örgütünün siyasi uzantısı partiden ‘Abdullah Öcalan'ın özgürlüğe kavuşması söz konusu olmadan ve yasal düzenlemeler yapılmadan bu sürecin devam etmesini sağlamak mümkün değil’ şeklinde açıklamalar geldiğine dikkat çeken Dervişoğlu, “Ayrıca PKK denen cani örgütün bağlı bulunduğu çatı örgütüne mensup bütün teröristler, süreçle alakalı olarak hangi şartların temin ve tesis edileceğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne nasıl dayatılacağını ifade ediyorlar. Ondan sonra da ‘İYİ Parti bu sürece neden karşı’ diyorlar. İYİ Parti terörsüz Türkiye'ye falan karşı değil. İYİ Parti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’le Abdullah Öcalan'ın kurucu önder diye tanımlandığı terör örgütünün eşitlenmesine karşı. Buna sonuna kadar da direneceğiz” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla silah bırakma ve fesih kararı alan örgütün, Türkiye'deki inlerinden çekilme açıklamasına rağmen Suriye kolu SDG, yeni militanlar devşirmeye odaklandı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ilan edilen sözde özerk Cezire'de, teröristlere yönelik mezuniyet törenleri düzenlenirken, sözde zorunlu askerlik ve sözde seferberlik ilanlarının örgüte militan kattığı görüldü.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Cezire bölgesinde gerçekleştirilen törenlerde, bomba ve silah eğitimi tamamlayan teröristler, Öcalan posterleri ile PKK'nın sözde bayrakları önünde yemin etti.

Eğitime ideolojik unsurların da dahil edildiği, katılımcılara örgütün elebaşısı Öcalan hakkında detaylı talimatlar verildiği tespit edildi.

Sınır illerimiz Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa'ya komşu alanlarda, "zorunlu askerlik" kisvesi altında militanların PKK'ya kazandırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşıyor.

Mardin karşısındaki Kamışlı'da PYD'nin tertip ettiği konferansa, Türkiye'de 20 milyon lira ödülle kırmızı bültenle aranan terörist Aldar Halil'in katıldığı bildirildi.

Halil, etkinlikte şu sözleri sarf etti:

“Türk anayasası değişmeli. Yıllardır mücadele ediyoruz ve varlığımızı kabul ettirdik. Bu çözümü 20 yıl önce elde etmeye çalıştı. O zamanlar Türk yetkililerin bunu anlayacak zekası yoktu. Bütün yollar İmralı’ya çıkıyor.”