İYİ Parti Sözcüsü Cumhurbaşkanı adayının ne zaman belli olacağını açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, "Dün gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Zorlu, şöyle devam etti:

"Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır."

"ADAY 2 MART'TA BELLİ OLACAK"

Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin de konuşan Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E TAM YETKİ

Zorlu, şunları kaydetti:

"Biz istişareye çok önem veren bir siyasi partiyiz. Dün milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle uzun bir toplantı gerçekleştirdi sayın Genel Başkanımız. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konular da konuşuldu. Tümüyle ilgili oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grubumuz, sayın Genel Başkanımız tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için... Yarın da grup toplantımızın ardından Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleşecek. Bu şekilde milletimizin istek ve iradesini masaya götürmek suretiyle nihai neticiye ulaşmanın gayreti içinde olacağız."

SEÇİM AÇIKLAMASI

Seçim tarihi hakkında değerlendirmelerde bulunan Zorlu, "Seçim olacak ve olmak zorunda. Çünkü Anayasamızda kurallar açıkça belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs tarihine ilişkin bir açıklama yapacağını biliyoruz. Henüz gerçekleşmiş değil bu bahsettiği konu. Böyle olmasa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. İYİ ister 14 Mayıs'ta olsun, ister 18 Haziran'da olsun yapılacak seçimlere hazırdır" ifadelerini kullandı.