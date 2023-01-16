İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Çiftçilerin takipteki borçlarını durduracağız

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi üzerinden ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Zorlu, sözlerinin devamında çiftçilerin takipteki borçlarını durduracaklarını söyledi.

"ÇİFTÇİLERİN TAKİPTEKİ BORÇLARINI DURDURACAĞIZ"

Çiftçilerin borçlarını ödeyebilmeleri için üretilen ürünleri alacaklarını kaydeden Zorlu, bu şekilde hem sektörü ayakta tutacaklarını hem de devleti yormayacak şekilde borçları ortadan kaldıracaklarını ekledi.

İYİ Parti Sözcüsü, Ulusal Tarım Master Planlarının da hazır olduğunu dile getirdi.

Muğla Valiliği'nin sosyal medya paylaşımı hatırlatan Zorlu, AK Parti'nin siyasi propagandasının yapıldığını ifade etti.

Söz konusu gelişme üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Zorlu, "Bu yönetim sistemiyle devlet ve hükümet arasındaki denge kaybedilmiş. Bugün itibariyle kamu kurumlarındaki çalışan neredeyse bütün personelimiz bu dengesizliğe mahkum edilmek zorunda bırakılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Giresun ziyareti sırasında Genel Başkan Meral Akşener'e çiçek veren bir öğretmene soruşturma açıldığını da hatırlatan Zorlu, kamu personeline açık ya da örtülü şekilde AK Parti mitinglerinde yer almaları için baskı yapıldığını iddia etti.

Zorlu, adalet ilkesinin sarsıldığını vurguladı.

"Bu sistem değişikliği ile daha önce devletin, hükümetin, her bir bakanın ildeki temsilcisi olan vali, Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi haline getirildi" diyen Zorlu, "Aynı zamanda kararname yoluyla da valilerin görev süresinin; Cumhurbaşkanı'nın görev süresine de uygun olması gerektiği konuşlandırdı. Şöyle bir şey çıktı karşımıza; partili Cumhurbaşkanlığı'nın temsilcisi olan partili bir vali mi isteniyor? Temel soru budur. Bu hepimizin üzerine gitmesi gereken bir sorudur. Çünkü yarınlarda, bu sistem mücadelesini başaramazsak sokakta yürürken partili vali görmek sürpriz olmayacak. İYİ Parti olarak bu uyarıyı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Meclis'te bir soru önergesi vereceklerini ekleyen Zorlu, "Hem de bu hafta içi içerisinde Cumhurbaşkanlığı adı altındaki bu sistemin her bir vatandaşımızın eşitlik ilkesine dayalı olarak hayatını sürdürmesini zorlaştıran bu yönetim sistemiyle ilgili araştırma önergemizi de vermiş olacağız" açıklamasını yaptı.

"PLANLAMASINI UYGULAYAMAYAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin atama sözü verdiğini hatırlatan Zorlu, "Bunun 2022'nin sonuna tamamlanacağını taahhüt etmişti. İlk etapta 31 bin 183’ü sözleşmeli personel, 11 bin 317’si sürekli işçi kadrosunda olmak üzere toplam 42.500 kişinin alınacağı ifade edilmişti." dedi.

İlk etabın tamamlanamadığına, 42.500 kişi için de herhangi bir zaman dilimi açıklanmadığına dikkat çeken Zorlu, "Oysa hükümet ve bakanlık yetkilileri her defasında; 'OECD ülkeleri içinde hemşire ve sağlık çalışanları bakımından en az sayıda personelle hizmet ediyoruz' diyordu. Atama bekleyen sağlık çalışanlarımız hayatlarını nasıl idam ettirecekler. Kaldı ki atama yapılmadıkça farklı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bütün bu tabloya rağmen kadro planlamasını gerektiği biçimde yapamayan; yaptığını söylediği planlamayı da uygulamayan bir anlayış. Biz bunu kabul edilebilir görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık meslek lisesi mezunlarının sorunlarına da değinen Zorlu, "2016-2017 eğitim-öğretim döneminde son olarak 18.857 öğrenci kayıt yaptırmış ancak o yıl 2.598 hemşire yardımcısı alınmıştır. 2022’ye kadar 9.108 sağlık meslek lisesi mezununa kadro açılmıştır. Oysa ki, alınan toplam öğrenci sayısı 88 bin civarında. Bugün 60 binin üzerinde arkadaşımız kadro bekliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018 ve 2019 yıllarında kadro verileceğine dair taahhütte bulunduğunu hatırlatan Zorlu, "Ben buradan Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum; bir an önce ikinci etap dediğiniz 42.500 kişilik kadro alım sürecini başlatın, sözünüzde durun. Kadro bekleyen kardeşlerinizin sesine kulak verin." şeklinde konuştu.

ANAYASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Partisinin başlayacak olan Anayasa teklifi görüşmelerine ilişkin tavrı sorulan Zorlu, "Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konu, çok hassas baktığımız bir konu. Sayın Lütfü Türkkan'ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bu ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konuda yetkili kurullarımızla bir dizi temas gerçekleştirdi. Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Ancak biliyorsunuz bizim bir hassasiyetimiz vardı. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağırabilecek, tüm vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminde düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz" yanıtını verdi.

ANKARA’DA ADAYLIK TARTIŞMASI İDDİALARI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara İl Kongresi'ne yönelik tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarına ilişkin Zorlu, "Genel Başkanımız ipeğe sarılmış bir çeliktir. O'nun ortaya koyduğu siyaset tarzı; milletimizi kuşatan, milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti ülkemizin makus tarihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek. Bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. İYİ Parti büyüyen, yükselen Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamıştır. Daha da güçleneceğiz inşallah. Bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacağız. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkez'e gelerek çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

“HDP KAPATILIRSA DEVA’DAN SEÇİME GİREBİLİR” İDDİASI

HDP’nin kapatılması durumunda DEVA Partisi’nden seçimlere gireceğine yönelik iddialar üzerine Zorlu, “HDP konusunda görüşmelerimiz nettir. Genel Başkanımızın en başından bu yana değerlendirmeleri bu yöndedir. Millet İttifakı’nda ya da altılı masada bu parti yer almamaktadır. Biz bu çizgi etrafında hem Millet İttifakı’nın hem de altılı masanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir değerlendirmeye de bu konuda açık olmadığımızı ifade etmek isterim” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN KATILDIĞI PROGRAMDA SADAT REKLAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında katıldığı program sırasında SADAT reklamının ekrana getirilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler sorulan Zorlu, “Seçim güvenliği ülkemizin gerçekten şu anda en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Daha önce gerek referandumda, gerek seçimlerde bununla ilgili birçok acı tecrübemiz malum. Böyle bir şey asla kabul edilebilir değil. Bunun detaylarının, arka planının mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Zorlu, ayrıca Genel Başkan Meral Akşener’in, Ankara İl Kongresi’ne ilişkin tartışmalar sonrası rahatsızlandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Zorlu, iddiaları ‘film senaryosundan ibaret’ olarak değerlendirdi.