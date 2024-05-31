İYİ Parti staj ve çıraklık mağdurları için harekete geçti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süre sayılmadığı için EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşların emekliliğine imkan tanıyacak kanun teklifini TBMM’ye iletti.

Zorlu’nun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı,

Kamuoyunda EYT olarak adlandırılan 7438 sayılı Kanunla gerçekleştirilen düzenlemeden sonra 8.9.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olan kişilerin emeklilik hakları teslim edilmekle beraber yine aynı düzenleme ile yeni yeni mağduriyetler yaşanmıştır.

EYT Kanununun ardındna ortaya çıkan mağdurların başında yine işçi gibi memur gibi alın teri dökmüş, gerçekten iş ilişkisi kurulmuş stajyer ve çıraklar gelmektedir. Çıraklar ve stajyerler 5510 sayılı Kanunun sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından sigortalı sayılırken kanunlarda açıkça engel bulunmazken EYT Kanunu kapsamı dışında gösterilmiştir. Teklif ile 7438 sayılı Kanunun ardından en büyük mağduriyet yaşayan stajyer ve çırakların EYT düzenlemesinden yararlanması düşünülmektedir.