İYİ Parti tam kadro sahaya çıkıyor

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde son olarak terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını iddia etmesi üzerine TBMM'de komisyon kuruldu. Sürece paralel olarak çalışacak olan komisyonda yasal hazırlıkların sağlanması için görev alacağı öngörülüyor.

TBMM'deki siyasi partilerin tamamı komisyona katılırken Meclis'te katılmayan tek siyasi parti ise İYİ Parti olmuştu.

İYİ Parti, sürece yönelik tepki ve eleştirilerini sahadaki çalışmaları ile vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti 3 Ağustos'ta Bursa'da "Birinci Vazifen" mitingini gerçekleştirmişti.

İYİ Parti'den bir hamle daha geldi.

BÜTÜN İLLERDE SAHAYA ÇIKIYOR

Partinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre 1-4 Eylül'de bütün illerde sahaya çıkılacak.

Duyuruya göre Başkanlık Divanı üyeleri, tüm milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelinecek.

Paylaşılan açıklamada "'Birinci Vazife'miz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız" ifadeleri kullanıldı.