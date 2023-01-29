Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, TELE1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programına katıldı.

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?” tartışmalarına ilişkin konuşan Öztürk, bu ihtimalin mümkün olmadığını söyledi.

Öncelikle seçim takviminin belirlenmesini beklediklerini belirten Öztürk, Erdoğan’ın aday olabilmesinin tek yolunun Meclis’ten ‘erken seçim kararının çıkması’ olduğunu kaydetti.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Öztürk, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladığı seçimde Meclis’i feshederek üçüncü kez aday olması durumunda ise itirazda bulunacaklarını açıkladı.