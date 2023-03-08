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YSK seçim için raporunu verdi. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu. İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim raporunu verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:40
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İYİ Parti YSK temsilcisinden seçim raporu açıklaması

YSK seçim için raporunu verdi. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin deprem bölgesinde yaptığı incelemelere dair İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’ten açıklama geldi.

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini duyurdu.

EKSİKLERİN GİDERİLEBİLECEĞİNE DAİR RAPOR

YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini ifade eden İYİ Partili Öztürk,

“YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi” ifadelerini kullandı.

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