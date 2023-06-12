İYİ Parti'de GİK toplantısı sona erdi. Kürşad Zorlu’dan kurultay ve Akşener açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Prof.Dr. Kürşad Zorlu, bugün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti'de GİK toplantısı sona erdi. Kürşad Zorlu’dan kurultay ve Akşener açıklaması

Zorlu, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan 3. Olağan Büyük Kurultay ile ilgili bilgi verdi.

Zorlu, “İYİ Parti, genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olmaya devam edecektir. Kongre sürecinde bizi bölmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. İYİ Parti, ‘ben’ değil ‘biz’ diyenlerin partisidir.” dedi.

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı “Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan Büyük Kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İYİ Partimiz kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3.Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecektir.

İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.

Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.

Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi “Ben” değil “Biz” olabilmenin adresidir.

İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye’nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir.

Büyük Türk Milletine Saygılarımızla.”

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