İYİ Parti'de Koray Aydın istifası! Milletvekilliği yapmıştı

İYİ Parti'de Koray Aydın istifası!

Oral, "Dar siyaseti tercih eden bir yönetim anlayışına bürünmeye başladı" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“PARYA HALİNE GELDİK”

"Yurdumuz yuvamız olan İYİ Parti’de parya haline geldik" diyen Oral'ın istifa açıklaması şöyle:

1 Nisan 2018’de Ankara’da polis kayıtlarına göre 120 binden fazla vatandaşın katıldığı Kurultay’la iktidara da iktidarı ayakta tutan kronik muhalefete korku salmıştı. Bu ruh maalesef çok uzun sürmedi.

Bu umut ve inanç hareketi, Cesurlar ve İYİler Hareketi olarak büyümek, kucaklamak toplumun ana omurgasıyla buluşmak yerine dar kadroculuğu, dar siyaseti tercih eden bir yönetim anlayışına bürünmeye başladı. İYİ Parti’nin pek çok emektarı, milletvekili, üst düzey yöneticisi ötekileştirildi.

6’LI MASA SÜRECİ DOĞRU YÜRÜTÜLMEDİ

2023 Genel Seçimlerinde pek çok uyarımız ve şahsımın da vurguladığı ama amacından saptırılan açıklamalara rağmen Altılı Masa süreci doğru yürütülemedi.

Seçim öncesi gerçekleştirilen il ve ilçe kongreleri teşkilatları ötekileştirmekten başka bir sonuç vermedi.

Temayül adı verilen bazı şehirlerde yapılan bazı şehirlerde yapılmayan, dağılan sandıkların bile geçerli sayıldığı pek çok usulsüzlüğü barındıran benim de katılmayı doğru bulmadığım milletvekili temayül oylaması ile parti kutuplaştırıldı.

GÖSTERMELİK KURULTAY YAPILDI

Akabinde göstermelik bir kurultay yapıldı. Ne açıklama yapıldı ne hataların sebepleri değerlendirildi ne de yeni bir umut ortaya koyuldu. 2024 Yerel Seçimlerine giderken ise ne taban ne de Partinin akil denebilecek isimleri dinlendi. Sonuç hüsran oldu. Bütün bu süreçlerde fikrimiz, önerilerimiz dikkate alınmadı. Hatta bizden bir fikir ya da öneri de istenmedi. Gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kurultayımızdan sonra ise kucaklaşma, birlik ve beraberlik adına çok bir şey göremedik.

AKŞENER’İN SARAY’A GİTMESİ BİZİ YARALAMIŞTIR

Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in Partiden habersiz yaptığı Saray ziyareti ise hala açıklanmaya muhtaç bir haldedir.

İYİ Parti saray rejimine ve tek adam zihniyetine karşı son kale olma vasfını sürdüren tek parti iken maalesef bu kale içten yıkılmaya başlamıştır. Sayın Akşener yıllardır kendisine inanan, güvenen dava arkadaşlarına ikna edici bir açıklamayı dahi çok görmüştür. Mevcut Parti yönetimi de bu konuda net bir tavır koymadı. Bütün bu tablo benim ve benim gibi siyaseti gönül seferberliği olarak gören herkesi derinden yaralamıştır.

Necip Fazıl’ın dizesindeki gibi yurdumuz yuvamız olan İYİ Parti’de parya haline geldik.

Bu sebeple, Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Ankara Milletvekili görevlerini şerefle ifa ettiğim İYİ Parti’den büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.