İYİ Parti'de toplu istifa! Hangi partiye geçtiler

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İYİ Parti'de toplu istifa! Hangi partiye geçtiler

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Çağlar Derin’in de içinde bulunduğu 40 kişilik grup, partiden ayrılarak CHP’ye katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından yeni üyelere rozetleri takıldı.

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı’ndan ayrılanlar arasında, İlçe Başkanı Çağlar Derin, İlçe Muhasibi Ömer Acar, Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Efe Yöndem gibi önemli isimler yer alıyor.

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Bu toplu geçiş için CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı’nda özel bir tören düzenlendi ve yeni üyelerin rozetleri, Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan tarafından takıldı.

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“ORTAK HEDEFİMİZ VAR”

Özgür Çelik törende yaptığı konuşmada, 2017 referandumundan itibaren birlikte hareket eden herkesin 2023 seçimlerinden sonuç aldığını belirtti ve farklı siyasi partilerde olmalarına rağmen ortak hedef ve mücadele içinde olduklarını vurguladı.

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Çelik, “2024 yerel seçimlerinde başarı elde ederek, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini birlikte sürdüreceğiz” dedi ve yeni üyelere ‘hoş geldiniz’ dileklerini iletti.

“EVE DÖNÜŞ”

Gizem Başaran Arslan ise, 2023 yılında kurulan ittifakın güzel dostluklar kazandırdığını söyledi ve “Bugün farklı partiler altında birleşmiş olsak da, artık CHP çatısı altında, Atatürk’ün kurduğu partide siyaset yapacağız” diyerek yeni üyeleri selamladı ve bu katılımı ‘eve dönüş’ olarak nitelendirdi.

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