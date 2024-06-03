İYİ Parti’de üst düzey isimden şok istifa

Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de sular durulmuyor. 31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partiden istifa etti.

Özdemir’in seçim sonrası parti teşkilatlarıyla uyum sorunu yaşadığı iddia edildi.

Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte 'bağımsız' olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

3 HAFTA ÖNCE ‘HAYIR OLSUN’A GİTMİŞTİ

9 Mayıs’ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, “En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum” Horasan Belediyesi yazılı Çini işlemeli tabak hediye etmişti.

HAYRETTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, iş hayatında turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe yer aldı. 1989-1990 yıllarında vatani görevini yerine getird. 2024 mahalli idareler seçimleri için Erzurum’un Horasan ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan Özdemir, yüzde 32 oy alarak Horasan Belediye Başkanı seçildi. Başkan Özdemir, mazbatasını Horasan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halime Görgülü Yemez’in elinden aldı.