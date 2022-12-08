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İYİ Parti’den 6 yaşındaki çocuğun 'imam nikahıyla evlendirilmesi'ne ilişkin araştırma önergesi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’yle ilgili Meclis araştırması önergesinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 19:30
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İYİ Parti’den 6 yaşındaki çocuğun 'imam nikahıyla evlendirilmesi'ne ilişkin araştırma önergesi

İYİ Parti’den 6 yaşındaki çocuğun 'imam nikahıyla evlendirilmesi'ne ilişkin araştırma önergesi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’yle ilgili Meclis araştırması önergesinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Zorlu, “Böylesi önemli ve hayati bir konuda milletin Meclis’inde tartışmayı, araştırmayı ve birlikte çözüm bulmayı umut ediyor ve önergemizin kabul edilmesini milletimiz adına hayati bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken "imam nikahıyla evlendirmesine" ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuyla ilgili TBMM’ye çağrıda bulunduğunu kaydeden Zorlu, TBMM araştırması açılması için önerge verdiklerini belirtti. Zorlu’nun konu hakkında yazılı açıklaması şöyle:

“HER ÇOCUĞUMUZUN GÜVENDE OLMAYA, MUTLULUĞA VE HER AÇIDAN SAĞLIKLI BİR BİREY OLARAK YETİŞMEYE HAKKI VARDIR”

“Altı yaşında bir kız çocuğuna yönelik olarak kamuoyumuza yansıyan, her türlü insani ve ahlaki değerin hiçe sayıldığı vahim olayı lanetliyoruz. Ortaya konulan iddialar çerçevesinde suçluların ve bu suçu örtbas etmek isteyenlerin hak ettikleri cezayı alabilmeleri için gerek siyaseten gerekse hukuken müdahil olacağımızı net bir biçimde kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz.

Bize göre çocuklarımız, devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Her çocuğumuzun güvende olmaya, mutluluğa ve her açıdan sağlıklı bir birey olarak yetişmeye hakkı vardır. Bunun sağlanması elbette ve öncelikle; devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, ilgili hukuk mevzuatıyla ve bunun adaletle gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Eğitim sistemi ve fırsat adaletinin yanı sıra; suçun faillerine yönelik yaptırımların caydırıcı düzeyde olması ve uygulanması konusunda tam bir samimiyet ve kararlılık gerekmektedir.

“KİMİ SİYASETÇİLERİN ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİN VE BUNUNLA ZEMİN OLUŞTURAN ÇOCUK İSTİSMARININ MEŞRULUĞUNU ARTIRABİLECEK SORUMSUZ AÇIKLAMALARI DA AÇIK KAYNAKLARDA YER ALMAKTADIR”

Ancak ne yazık ki bu hassasiyet, milletimizin istediği ve beklediği seviyeden çok uzaktadır. Mevcut siyasi iktidarın bu meseleye olan yaklaşımı; bırakın sorunu çözmek, sorunun bizzat kaynağını besleyen niteliktedir. Kimi siyasetçilerin çocuk yaşta evliliklerin ve bununla zemin oluşturan çocuk istismarının meşruluğunu artırabilecek sorumsuz açıklamaları da açık kaynaklarda yer almaktadır.

Partimiz tarafından 3 Ekim 2019’da, ‘Çocuk Gelinlerin Araştırılması’ ve 3 Aralık 2020’de ise ‘Çocuk İstismarının Araştırılması’ konusunda Meclis Araştırma önergesi verilmiş ancak milletimize fayda yaratacak diğer tüm adımlarımızda olduğu gibi reddedilmiştir.

“DİNİ BİR CEMAATİN KİSVESİ ALTINDA VE TÜRLÜ HUKUK SKANDALLARIYLA ÖRTBAS EDİLMEK İSTENDİĞİ ANLAŞILAN BU VAHİM OLAYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI İÇEREN ÖNERGEMİZ SUNULMUŞTUR”

Savcılık iddianamesindeki tespitlere göre; dini bir cemaatin kisvesi altında ve türlü hukuk skandallarıyla örtbas edilmek istendiği anlaşılan bu vahim olayla ilgili Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla, parti grubumuz adına meclis araştırması açılmasını içeren önergemiz TBMM başkanlığına sunulmuştur. Böylesi önemli ve hayati bir konuda Milletin Meclis’inde tartışmayı, araştırmayı ve birlikte çözüm bulmayı umut ediyor ve önergemizin kabul edilmesini milletimiz adına hayati bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

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1950
8.12.2022 19:40
Meral hocam var gücün ile Atatürk’ün yasakladığı hurafe cemeat ve tarikatların üstüne git, iktidar olunca da kapat, sonsuz Saygı ve sevgiler başarılar,Rabbim Yardımcı olsun  
 
Faruk
8.12.2022 19:36
Hadi buna da red verin  
 
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