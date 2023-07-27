İYİ Parti'den adres değiştiren seçmene uyarı

İYİ Parti, adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmeleri için 1 Ekim 2023'e kadar adres bildirimlerini yapmaları gerektiğini duyurdu.

İYİ Parti'den adres değiştiren seçmene uyarı

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde pek çok depremzede vatandaşın adres bildirimleri nedeniyle oy kullanamadığının altı çizildi. İlgili mevzuat ve takvime değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mahalli idareler seçimlerinde adres değişikliği yapmış vatandaşlarımızın bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini 1 Ekim 2023'e kadar yapmaları gerekmektedir. Son günlerde yaşanacak sıkışıklığı da düşünerek, bu bildirimleri son güne bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Seçimde bütün vatandaşlarımızın oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilgili bütün kurumları görevlerini zamanında ve doğru yapmaya, adres kayıtları ve değişikliğe uğrayan seçim mevzuatı nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların takipçisi olmaya davet ediyoruz."

Açıklamada, İYİ Parti'nin YSK'den ilgili tarih sonrası oluşacak seçmen listesini temin edeceği ve bu süreden sonra kanuna aykırı bir düzeltme yapılması halinde gerekli itirazları derhal yapacağı ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti Siyaset
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı Güncel
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil Dünya
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı Dünya
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu Teknoloji - Otomotiv
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar Güncel
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler Güncel
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler