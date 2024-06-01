İYİ Parti’den bir milletvekili daha CHP saflarına geçiyor

Düzenleme: Serkan Talan
İYİ Parti’den bir milletvekili daha CHP saflarına geçiyor

İYİ Parti’de sular bir türlü durulmuyor. Bir milletvekili daha Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçecek.

Yerel seçimlerin ardından peş peşe istifalar gelen İYİ Parti’de Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun ardından bir milletvekili daha CHP saflarına geçme kararı aldı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya dün bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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“BU KARARI ALMAK KOLAY OLMAMIŞTIR”

Kaya, açıklamasında “Büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır” ifadelerine yer verdi.

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AYKUT KAYA CHP’YE GEÇİYOR

İstifasını açıklayan Kaya’nın Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçeceği, rozetini Genel Başkan Özgür Özel’in takacağı iddia edildi.

Özel, partinin başına geçtiğinden beri birçok üst düzey İYİ Partili CHP’ye katıldı.

Bahadır Erdem, Taner Demirer, Sevinç Atabay gibi Meral Akşener’in yardımcılığını yapan isimler de CHP’ye geçmişti.

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