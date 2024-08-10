İYİ Parti'den Dervişoğlu'na özel klip

İYİ Parti, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ithafen "Lider Dervişoğlu" başlıklı bir video yayınladı. Videoda, liderlik kavramı ve İYİ Parti'nin siyasi duruşu üzerine önemli mesajlar veriliyor.

"LİDERLİK EYLEMDE BELLİ OLUR SÖZDE DEĞİL"

Videoda, liderin kim olduğu yalnızca kendini lider ilan etmesiyle değil, özellikle zor zamanlarda gösterdiği duruşla belirginleştiği vurgulanıyor. "Lider, ben liderim diye yüksek sesle bağıran değil, zorluk anlarında adamlık gösterendir" denilerek, gerçek liderliğin zorluklar karşısında ortaya çıktığı ifade ediliyor. Liderin, menfaatler sona erdiğinde ya da zor şartlar oluştuğunda geri çekilen değil, her durumda dik duran, karakterli biri olduğu belirtiliyor.

Videoda ayrıca, liderin sürekli milleti için çalışan, halkını aldatmayan ve aldatılmaya karşı dikkatli olan biri olması gerektiği vurgulanıyor.

Aynı zamanda liderin tutarlı olması, "Dün ak dediğine bugün kara demeyen" bir çizgide kalması ve halktan kopmaması gerektiği belirtiliyor. Bu vurgularla, Müsavat Dervişoğlu’nun liderlik anlayışının dürüstlük, tutarlılık ve halka yakın olma değerleri üzerine inşa edildiği ifade ediliyor.