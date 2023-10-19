İYİ Parti'den erteleme kararı. Yeni tarih verildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin 6. yıl dönümü için yapılacak olan etkinliğin İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı saldırılar sebebi ile ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihi ise 28 Ekim olarak açıkladı.