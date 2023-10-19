İYİ Parti'den erteleme kararı. Yeni tarih verildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin 6. kuruluş yıl dönümü için 21 Ekim cumartesi günü yapılacak etkinliğin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabından etkinliğin 28 Ekim Cumartesi tarihinde yapılacağını açıkladı. Zorlu’nun açıklaması şöyle:
"KAMUOYUMUZA
21 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız 6.Kuruluş Yıl Dönümü programımız, Gazze’de yaşanan katliam ve Milli Yas sebebiyle 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı ve yeni yüzyılında Milli Yükseliş'in coşku ve kararlılığını hep birlikte göstereceğimiz 28 Ekim Cumartesi günü, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Saat 11.00’da buluşmak üzere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.
Saygılarımızla."