İYİ Parti'den ilk kez RTÜK üyesi seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, (TBMM) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) boş bulunan 1 üyelik için seçim yapıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Hüseyin Raşit Yılmaz ve Ahmet Can Buğday aday gösterildi.

Yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanıldı. Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.

Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu. Böylece Buğday, İYİ Parti’nin RTÜK'e gönderdiği ilk üye oldu.