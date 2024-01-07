İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan’dan ‘İmamoğlu’ paylaşımı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Özgür Özel’den gelen ittifak teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından reddedilmesi üzerine karara tepki göstermişti.

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi üzerine partisinden istifa eden Özkan, sosyal medya hesabından, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu yaptığı paylaşımla açıkça destekledi.

Özkan, İmamoğlu’nun “16 milyon hemşehrimle, Yine yaparız bu işi” notuyla paylaştığı videoyu alıntılayarak, “İstanbul için tam yol ileri” paylaşımında bulundu.