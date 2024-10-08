İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir CHP rozeti taktı

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İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir CHP rozeti taktı

İYİ Parti'den Temmuz ayında istifa eden İstanbul vekili Nimet Özdemir bugün CHP'ye katıldı. CHP lideri Özel, Özdemir'e rozeti taktıktan sonra "Baba evi büyümeye devam ediyor" sözlerini ifade etti.

2023 yılındaki genel seçimde meclise 44 milletvekili sokan İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğunun değişmesi ve CHP ile kurulan Millet İttifakının dağılması sonucunda istifalar üst üste gelmişti. Bu istifalar sonucunda İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 30’a kadar düştü. Bugün, Temmuz ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP’ye katıldı.

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Haftalık grup toplantısında Özdemir’e CHP rozeti takan Özgür Özel, “Bir süredir CHP'ye baba ocağına gelmek istedi, bugün buradalar. Baba evi büyümeye devam ediyor. Nimet hanımı büyük bir memnuniyetle grubumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nimet Özdemir’in de CHP’ye katılması ile beraber CHP’nin meclisteki milletvekili sayısı 129’a yükseldi.

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