İYİ Parti'den istifa edip CHP adayına destek açıkladı. İstanbul'da kritik gelişme

Kaynak: Odatv
İYİ Parti'den istifa edip CHP adayına destek açıkladı. İstanbul'da kritik gelişme
İstanbul Eyüpsultan’da İYİ Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Hatice Budak, CHP Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’e destek verdiğini açıkladı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Hatice Gürbulak, CHP Belediye Başkan adayı Özmen’e desteğini açıkladı. Gürbulak, “Eyüpsultan, İstanbul’un kalbi olsun diye, Eyüpsultanlılar hakettikleri hizmete kavuşsun diye, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, yaş almış vatandaşlarımız huzur dolu sokaklarda yaşayabilsin diye CHP Adayı Özmen ile birlikte çalışacağız. Eyüpsultan ittifakının içinde yer alacağız ve biz birlikte kazanacağız” açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-03-22-115417.pngİstanbul Eyüpsultan’da, İYİ Parti İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Hatice Gürbulak, ilçe belediye seçimlerinde CHP Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’i ve büyükşehirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteleyeceğini aktardı. İstanbul İttifakı’ndan taraf olduğunu belirten Gürbulak, seçimlerin AKP iktidarı lehine sonuçlanmasının çok ağır sonuçları olacağını iletti.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin, ilk olarak İstanbul’un sonrasında ise Türkiye’nin kaderi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özbulak, Eyüpsultan’da muhalefet partilerin beraber hareket etmesi gerektiğini ifade etti.hatice-gurbulak-haziriz-3633-001.png

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