İYİ Parti’den istifa edip CHP’ye geçti

Kuşadası İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Müge Başakçı’nın görevden alınarak yerine Behçet Alp’in atanması birçok partilinin istifasına neden oldu.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, partisinden istifa ederek Kuşadası Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Kuşadası CHP İlçe Binası’nda rozetini takan Aydın, partililer tarafından ilgiyle karşılandı.

​​​​​​​

Meclis Üyesi Ali Aydın’ın üyelik işlemlerinin tamamlandığını belirten Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Dün İYİ Parti’den istifa eden belediye meclis üyesi Ali Aydın, bugün partimize gelerek üyelik işlemlerini tamamladı. Kendisine Türkiye’nin birleştirici gücü, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi’ne hoş geldin diyorum. Bizim kapımız herkese açık” dedi. “İYİ Parti kuruluş amacından sapmıştır” İstifa süreciyle ilgili açıklama yapan belediye meclis üyesi Ali Aydın ise, “İYİ Parti, gerek ülke siyasetinde gerekse Kuşadası siyasetinde kuruluş amacından sapmıştır. Bir gecede yapılan atamayı kabul etmiyoruz. Bundan sonra görevimi baba ocağı, Atamızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde sürdürmeye devam edeceğim. Biliyoruz ki bu istifalar daha başlangıç, artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.