İYİ Parti'den Kerkük açıklaması: Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kerkük'teki protestoları izlediklerini belirterek, "Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'den Kerkük açıklaması: Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz

Irak'ın Kerkük kentinde ordu kontrolündeki binanın KDP'ye devredilmesine karşı başlayan protestolarda ölü sayısı artarken, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi.

kursadzorlu.jpeg"AKŞENER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in süreci izlediğini ifade ederek, "Akşener gün boyunca süreci yakından takip ederek girişimlerde bulunmuş ve bugün itibariyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın kullandığı binayla ilgili konunun ertelendiği bilgisi tarafımıza verilmiştir" dedi.

"IRAK TÜRKLÜĞÜNÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kentte sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını hatırlatan Zorlu, "Barış ve sükunetin sağlanması yönünde çabaların yoğunlaştırılması en büyük temennimizdir. Irak’ın huzur ve bütünlüğü, Kerkük’ün istikrarlı ve hakça bir yönetime kavuşmasından geçmektedir. İYİ Parti olarak bundan sonra da Irak Türklüğünün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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