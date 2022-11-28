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İYİ Parti'den karar: Disiplin süreci başladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara Altındağ İlçe Başkanlığı'nın dün düzenlenen olağan kongresinde yaşanan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:24
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İYİ Parti'den kongredeki kavga için karar. Disiplin süreci başladı

İYİ Parti'den karar: Disiplin süreci başladı
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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Ankara Altındağ İlçe Başkanlığı'nın dün düzenlenen olağan kongresinde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili sosyal medya hesabında bugün açıklama yaptı. Zorlu’nun açıklaması şöyle:

“27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyumuza sunarız.”

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