İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sert açıklamalar yaptı.

Hem CHP hem DEM Parti'ye yüklenen Müsavat Dervişoğlu Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye ve parçalamayı hedefleyen dört parçalı terör devleti projesinin yalnızca Pençe-Kilit operasyon bölgesinden ibaret olmadığını söyleyerek “ Söz konusu olan milli güvenlik tehdidi, Irak’ın kuzey doğusunun en ücra köşelerinden başlayan ve Doğu Akdeniz’e kadar uzanan bin 289 kilometrelik güney hattımız boyunca oluşturulmak istenilen bir terör devleti koridorudur.

Bugün Irak’ın kuzeyinde uluslararası güçler eliyle tahkim edilmiş PKK varlığı emperyalizm 33 yıl boyunca uyguladığı strateji ve destekle mümkün olmuştur." dedi.

“İYİ PARTİ APO’NUN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYENLERLE AYNI SOFRAYA OTURMAYACAK”

Dervişoğlu konuşmasında CHP ve DEM Partilerine seslenerek, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla, herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.

“İKİYÜZLÜ KİRLİ BİR SİYASETİN MAŞASILAR”

Dervişoğlu devamında “Bu Gazi Meclis’te teröristlerin eylemlerinin kirli amaçlarına kendisini alet ederse ve vatanımızın birliğini, bölünmez bütünlüğüne kast ederse bunun bedelini ödeyecektir. Bir taraftan sırtını eli kanlı terör örgütünün şiddet eylemlerine dayayan diğer taraftan dönüp sözde barış ve demokrasi havariliği yapan ikiyüzlülere buradan sesleniyorum, Türk milletinin düşmanıysanız düşman gibi muamele görmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Bir yandan PKK terör örgütünün şiddet faaliyetleri karşısında sus pus oluyor, diğer yandan gelip de barış ve demokrasi havariliği yapıyorsa biliniz ki onlar ikiyüzlü kirli bir siyasetin maşası durumundadırlar.” şeklinde konuştu.