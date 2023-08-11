İYİ Parti'den MHP'nin yerel seçim çağrısına yanıt

Bahçeli’nin mesajını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir CNN Türk’te duyurdu. İYİ Parti ise yaptığı açıklamada, “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” dedi.

Bahçeli: “Eve dön” dedi

Bahçeli, daha önce birçok kez MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye katılan isimlere “eve dön” çağrısı yapmıştı. Bahçeli, bu kez de Akşener’e bir kez daha seslenerek yerel seçimlerde ittifak yapmayı önerdi. Bahçeli’nin mesajını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir CNN Türk’te şöyle aktardı: “Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İyi Parti’ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar.”

İYİ Parti: “Rotamız net, pusulamız millet”

Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti’den cevap geldi.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu imzalı açıklamada, “26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet! Saygılarımızla…”