İYİ Parti’den yerel seçim hazırlığı. 'Tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
İYİ Parti’den yerel seçim hazırlığı. 'Tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kavuncu, Burdur ve Isparta’da partililerle bir araya geldi. Kavuncu, “Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973’e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz.” dedi.

SEÇMEN İYİ PARTİ’NİN VARLIĞINI ÖNEMSİYOR

Kavuncu, genel seçimlerde milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini belirterek, yerel seçimlere odaklandıklarını söyledi. Kavuncu, “İYİ Parti’nin varlığını seçmen çok önemsemektedir. Arzu ettiğimiz netice, evet yok ama almış olduğumuz oy oranının bize verdiği çok net bir mesaj var. İYİ Parti’nin varlığını seçmen önemsiyor ve yolumuza devam etmemizi ama ciddi şekilde de bir değerlendirmede bulunmamızı istiyor.” diye konuştu.

ADAY TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kavuncu, tüm il teşkilatlarında yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları en iyi şekilde yapacaklarını aktardı. Kavuncu, “Partimizi en iyi şekilde temsil edecek adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.” dedi. Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yapılacak etkinlikte önemli açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

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