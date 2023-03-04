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İYİ Partili Aytun Çıray’dan ‘Cumhur İttifakı’ iddialarına yanıt: Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk

İYİ Partili Aytun Çıray, "Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz, bunları ahlaksızca buluyorum. Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk" dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 03:19
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İYİ Partili Aytun Çıray: 'Cumhur ittifakıyla işbirliği yapacak' diyenleri kınıyoruz

İYİ Partili Aytun Çıray’dan ‘Cumhur İttifakı’ iddialarına yanıt: Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

ÇIRAY: 'CUMHUR İTTİFAKI'YLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK' DİYENLERİ KINIYORUZ

Meral Akşener'in açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sözcü TV’de konuşan Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir.” dedi.

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