İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir

Yeniçağ / Edirne / İrem Ergin

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin, buğday fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Tarımsal girdi maliyet kalemlerinin her yıl enflasyonun üzerinde veya enflasyon rakamlarından fazla artığını ama çiftçinin ürün fiyatlarının gerçekleşen enflasyonun rakamlarının yarısı, buğdayda geçen yıl üçte bir oranında artığını Türk tarımı ve Türk çiftçisinin en büyük çıkmazının bu durumdan kaynaklandığını söyledi.

Ergin, açıklamasının devamında Adana’da buğday hasadının başladığını, Trakya’da da buğday hasadının yaklaştığını belirterek, açıklanacak fiyatın girdi maliyetleri ve enflasyon artış oranı göz önüne alınarak ton başına en az 13.50 lira olması gerektiğini söyledi.

Ergin, buğdayda ton başına 1.00 lira olan prim desteğinin de 2.00 liraya çıkartılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ergin, Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden buğdayda ilimizde hasat dönemine 40 gün gibi bir süre kaldığını ve üreticilerin açıklanacak fiyatı merakla beklediğini dile getirdi.

“ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretimi artırmak için gerekli uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini aktaran Ergin, şu ifadeleri kullandı:

“Artan döviz kurlarına bağlı olarak tarımsal üretim maliyetlerindeki ilave yükseliş dikkate alınarak, Tarımsal girdilere uygulanan KDV ve ithalat vergileri düşürülmelidir. Üretimde en büyük payı oluşturan akaryakıt ve gübre maliyetleri olduğundan, tarımda kullanılan motorinde KDV ve ÖTV’nin düşürülmesi, gübre fiyatlarının denetlenmesi ve yapılan KDV indirimi oranında süspanse edilmesi tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır”