İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
Çiftçinin buğday fiyat beklentisinin kilogram başına 13.50 TL olduğunu belirten İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin; “Bu fiyatın altında kalacak rakam az sayıda kalmış ve zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan üretimi de, üreticiyi de bitirir’’ dedi.

Yeniçağ / Edirne / İrem Ergin

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin, buğday fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Tarımsal girdi maliyet kalemlerinin her yıl enflasyonun üzerinde veya enflasyon rakamlarından fazla artığını ama çiftçinin ürün fiyatlarının gerçekleşen enflasyonun rakamlarının yarısı, buğdayda geçen yıl üçte bir oranında artığını Türk tarımı ve Türk çiftçisinin en büyük çıkmazının bu durumdan kaynaklandığını söyledi.

5.jpg

Ergin, açıklamasının devamında Adana’da buğday hasadının başladığını, Trakya’da da buğday hasadının yaklaştığını belirterek, açıklanacak fiyatın girdi maliyetleri ve enflasyon artış oranı göz önüne alınarak ton başına en az 13.50 lira olması gerektiğini söyledi.

4.jpg

Ergin, buğdayda ton başına 1.00 lira olan prim desteğinin de 2.00 liraya çıkartılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ergin, Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden buğdayda ilimizde hasat dönemine 40 gün gibi bir süre kaldığını ve üreticilerin açıklanacak fiyatı merakla beklediğini dile getirdi.

1.jpg

“ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretimi artırmak için gerekli uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini aktaran Ergin, şu ifadeleri kullandı:

“Artan döviz kurlarına bağlı olarak tarımsal üretim maliyetlerindeki ilave yükseliş dikkate alınarak, Tarımsal girdilere uygulanan KDV ve ithalat vergileri düşürülmelidir. Üretimde en büyük payı oluşturan akaryakıt ve gübre maliyetleri olduğundan, tarımda kullanılan motorinde KDV ve ÖTV’nin düşürülmesi, gübre fiyatlarının denetlenmesi ve yapılan KDV indirimi oranında süspanse edilmesi tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır”2.jpg

3.jpg

İlgili Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu
Esenler'de bir baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tutuldu
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Hepimizin akşam yatıp sabah değişmeyen bir sisteme ve kurallara ihtiyacımız var
Son Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı Yerel Haberler
Gelin arabası şarampole uçtu. Gelin ve damat dahil 5 kişi yaralandı
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor Gündem
Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: Kamuoyunun bildiği pek çok gerçek gizlenmeye çalışılıyor
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı Gündem
Biri çocuk 2 kişi sel sularından son anda kurtarıldı
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz Dünya
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti Yaşam
Elinden düşen tüfek ateş aldı, hayatını kaybetti
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak Gündem
Dikkat. İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı Yaşam
Kocaeli’de ilginç görüntü: Kimseye aldırmadı, karayolunda çırılçıplak dolaştı