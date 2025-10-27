Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde, 24 Ekim’de yaşanan olayda, Gürgen Bayırı mevkisinde bir dinlenme tesisindeki restoran sahibinin oğlu H.Y. ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak’a, yemek yedikleri sırada S.C. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır olan Çolak kurtarılamadı. H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin Bursa’nın Orhangazi ilçesine kaçtığı tespit edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin S.C.’yi yakalamak için çalışması sürüyor.