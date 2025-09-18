İYİ Parti'li Cenk Özatıcı'dan iktidarı delirtecek kıyaslama! Kahraman Albayın Orkun Özeller'in tutuklanması bardağı taşırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelsin konuşsun örgütünü kapatsın umut hakkından faydalansın” sözleri sonrasında başlayan 2.PKK açılım tiyatrosundaki perde TBMM’deki komisyonla devam ediyor.

Bu süreçte birçok PKK katliamcısı müebbetlik teröristlerin serbest kalmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hakkında gözaltı kararı verilen emekli Milliyetçi Albay Orkun Özeller dün Ordu'da Adliye'ye gitti. Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi. Özeller çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu tutuklama büyük tepki çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Cenk Özatıcı, serbest kalan müebbetlik PKK terör örgütünün katliamcılarını sayarak son günlerde Milliyetçilerin hapse atılmasına sert tepki gösterdi.

“APOCULAR DIŞARIDA, MİLLİYETÇİLER İÇERİDE!”

Özatıcı, “Apocular Dışarıda, Milliyetçiler İçeride!” Diyerek paylaştığı videosunda şunları söyledi:

“Terörist Ecevit Özgür, güvenlik güçlerimizi şehit eden bir alçatı, 32 yıldan beri hapisteydi, serbest bırakıldı.

Terörist Azime Aşık, Mavi Çarşı katliamının bir numaralı faili, üstlendiği saldırıda 14 vatandaşımız diri diri yandı, 30 yıldır hapisteydi, serbest bırakıldı.

Terörist Çetin Arkadaş, Çetinkaya mağazası katliamının baş faili. Molotof kokteyli atarak 8'i kadın 12 vatandaşımızı yakarak katletti, yaptığı saldırıda şehit olanlardan birisi 2 yaşında bir bebekti, serbest bırakıldı.

Terörist Yakup Akkan, hendek operasyonlarında yaptığı tuzakla 3 polisimizi şehit etti, yaptığı bomba 21 asilerimizin gazı olmasına sebep oldu. 2019 yılında yakalandı, 353 yıl 4 kez ağlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. 2025 yılında inanılır gibi değil, inanılır gibi değil. 2025 yılında bütün hususlardan berat etti serbest bırakıldı.”