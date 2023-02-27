İYİ Partili Fahrettin Yokuş sordu ‘Ulusal Deprem Konseyi’ni neden lağvettiniz?’

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan depremlerin ardından 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi sonrasında 57’inci hükümet tarafından 21 Mart 2000 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile kurulan “Ulusal Deprem Konseyi”nin neden lağvedildiği merak konusu oldu.



YOKUŞ’TAN OKTAY’A SORU ÖNERGESİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından lağvedilen Ulusal Deprem Konseyi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yokuş soru önergesinde, “17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi sonrasında 57. Hükümet, 21 Mart 2000 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile “Ulusal Deprem Konseyi”ni kurmuştur. Konsey, sekiz yer bilimci, sekiz inşaat mühendisi ve diğer alanlarda dört seçkin isimden oluşan bilim insanı ve uzmandan oluşmuştur. Ulusal Deprem Konseyi, uluslararası kurallara ve dünyadaki benzerlerine uygun, bağımsız çalışmaları esas alan bir kuruluş olarak göreve başlamıştır. Konsey 6 Ocak 2007 tarihinde “güncelliğini yitirdiği” gerekçesiyle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla lağvedilmiştir” ifadelerine yer verdi.



“NEDEN LAĞVETTİNİZ?”

Yokuş, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtını istedi:



-Ülkemiz riskli bir deprem bölgesiyken, dünyanın en kalabalık kentlerinden olan İstanbul başta olmak üzere her bölge ve şehir için uzmanların uyarıları olmasına rağmen Ulusal Deprem Konseyi gibi önemli bir kuruluşu lağvetmenin sebebi nedir?

-Konseyin yaptığı çalışmalardan hareketle tespit, uyarı ve önlemlerden hangi kurum ve kuruluşlar faydalanmıştır?

-Konsey lağvedilirken İnşaat Mühendisleri Odaları, Mimarlar Odası gibi alanın ilgili ve bilimsel kuruluşlarından görüş alınmış mıdır?

-Ulusal Deprem Konseyi’nin çalışmaları arasında bulunan ve “Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi” raporu adıyla yayımlanan çalışmadan sonra AK Parti İktidarları süresince ne gibi çalışmalar yapılmıştır?

-Konseyin lağvedilmesi konusunda o dönemde TÜBİTAK tarafından “Uygundur” görüşü olduğu bilgisi doğru mudur?

-Ulusal Deprem Konseyi’nin bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına yazı göndererek bilgi paylaşımında bulunması sonucunda yaptığı uyarılar, öneride bulunduğu tedbirler nelerdir?

-Tüm bu bilgiler ve sorularımın haricinde Deprem, Deprem Stratejisi, Depremin ekonomik, sosyal, psikolojik anlamda olumsuz etkilerini gidermek için çalışmalarınız nelerdir?