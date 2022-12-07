İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Işık'a Bülent Arınç'tan çok sert tepki

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum” dedi.

Arınç sosyal medya hesabından Örs’ün hastaneye kaldırılmasına neden olan AKP'li Zafer Işık’ın yumruklu saldırısını değerlendirdi.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞAHSI KINIYORUM"

“Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum” diyen Arınç, “Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Arınç şöyle devam etti:

İki dönem TBMM Başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum. Meclis Başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı. Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de süren bütçe görüşmeleri oturumları sırasında İYİ Parti ve AKP milletvekilleri arasındaki çıkan sözlü tartışma arbedeye dönmüş, arbede sırasını AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Yaşanan bu saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Örs'e kardiyo şok tedavisi uygulandıktan sonra yoğun bakım servisine alınmıştı.

Örs bugün yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alındı.

Yaşanan olay sonrası AKP'li Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası verildi.